Ex-ministro da Fazenda perdeu espaço após nova derrota eleitoral em São Paulo e teve pouca participação nas discussões sobre o ajuste fiscal; senador cearense ganhou força na reta final da campanha presidencial

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) se reuniu na manhã desta terça-feira (24) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro, que não constava na agenda oficial do presidente, deixou Haddad mais distante de ocupar um ministério no quarto mandato do petista e colocou o senador Camilo Santana (PT-CE) como favorito para assumir a Casa Civil, apurou a Jovem Pan.

A possibilidade de Haddad ficar fora do primeiro escalão representa mais um revés para o ex-ministro, que perdeu espaço dentro do PT após a derrota na disputa pelo governo de São Paulo. Durante anos, ele foi tratado como um dos principais nomes para suceder Lula, que não poderá disputar a reeleição em 2030.

Apesar de ter comandado o Ministério da Fazenda até março deste ano, quando deixou a pasta para disputar o Palácio dos Bandeirantes, Haddad também teve pouca participação nas discussões sobre o ajuste fiscal do governo. O pacote de medidas, uma das prioridades de Lula após a reeleição, foi sancionado nesta terça-feira, após semanas de negociações no Congresso e divergências dentro da própria base governista.

Haddad perde espaço, e Camilo ganha força

Como mostrou a Jovem Pan, a sequência de derrotas eleitorais de Haddad reduziu sua força nas discussões sobre a sucessão de Lula. O petista perdeu a eleição presidencial de 2018 para Jair Bolsonaro (PL) e foi derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas disputas pelo governo paulista em 2022 e 2026 — nesta última, ainda no primeiro turno.

Embora a derrota para Tarcísio já fosse esperada por integrantes do PT, a avaliação dentro do partido é de que Haddad não conseguiu oferecer a Lula um palanque suficientemente forte no maior colégio eleitoral do país. Após a eliminação no primeiro turno, o ex-ministro assumiu a coordenação da campanha presidencial em São Paulo.

O movimento de Camilo Santana foi na direção contrária. O ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação assumiu a coordenação-geral da campanha de Lula no segundo turno, ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, após Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terminar a primeira etapa da eleição à frente do petista.

Camilo e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ganharam prestígio com Lula pela atuação na reta final da campanha. Ambos participaram da reformulação da estratégia eleitoral que levou à virada do presidente no segundo turno e passaram a figurar entre os possíveis candidatos à sua sucessão.

A eventual ida de Camilo para a Casa Civil, responsável pela coordenação das ações dos ministérios e pelo acompanhamento das principais políticas públicas do governo, ampliaria sua projeção nacional a quatro anos das próximas eleições presidenciais.

Lula trabalha na montagem de uma nova equipe ministerial para o mandato que começa em janeiro de 2027. Além da renovação de quadros do próprio PT, o presidente negocia a distribuição de pastas com partidos do Centrão para ampliar sua base de sustentação no Congresso.