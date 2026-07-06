Após polêmica com Michelle, esposa de Flávio entra na pré-campanha do senador

Fernanda Bolsonaro deve passar por media training neste mês de julho e focar em pautas de saúde e mulheres

Fernanda Bolsonaro, esposa do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), deve assumir um papel mais ativo na pré-campanha do marido. A estratégia prevê que ela passe por media training ao longo deste mês, conte com uma equipe própria para atuação nas redes sociais e concentre sua participação em temas ligados à saúde e ao público feminino. A movimentação ocorre em meio ao afastamento da enteada e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, da campanha e às divergências públicas entre ela e o senador.

Especialista em ortodontia, Fernanda deverá direcionar sua atuação para propostas relacionadas à saúde e dialogar principalmente com o eleitorado feminino. Embora sua presença na campanha já estivesse prevista, aliados de Flávio avaliam que a participação ganhou prioridade após a crise envolvendo Michelle.

Nos bastidores, integrantes da pré-campanha entendem que a maior exposição de Fernanda pode ajudar a reduzir os impactos políticos provocados pelas críticas feitas pela ex-primeira-dama. Em vídeo divulgado no mês passado, Michelle afirmou ter sido “maltratada”, “humilhada” e “desrespeitada” por Flávio durante discussões sobre decisões internas do PL. O senador negou ter ofendido a madrasta e disse que, se a magoou em algum momento, pediu desculpas.

No último dia 1º, uma semana após a divulgação do vídeo, Flávio reuniu lideranças femininas em Brasília em um encontro que contou com a presença de Fernanda. A participação da esposa do senador foi vista por aliados como o início de uma atuação mais frequente na campanha presidencial.

Saída do PL Mulher

A mudança também ocorre após Michelle anunciar sua saída da presidência do PL Mulher. Em nota, a ex-primeira-dama informou que decidiu deixar o comando do segmento para se dedicar integralmente aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a família. Pessoas próximas às duas partes avaliam que há poucas chances de uma reconciliação no curto prazo.

Mesmo diante do impasse, Flávio tem buscado minimizar a crise. Em evento com integrantes do PL Mulher, o senador afirmou que sua campanha vai “passar por cima” das divergências internas e defendeu a união do campo conservador para as eleições de outubro. Segundo ele, Michelle continua sendo uma liderança importante para mobilizar o eleitorado feminino, apesar de seu afastamento da coordenação do movimento dentro do partido.

A equipe do pré-candidato também acompanha pesquisas internas que, segundo interlocutores, apontam crescimento nas intenções de voto nas últimas semanas. Integrantes da campanha atribuem esse movimento, entre outros fatores, à reorganização da estratégia eleitoral e à expectativa de mudanças no cenário político com o avanço do calendário eleitoral.

Nesse contexto, a ampliação da participação de Fernanda Bolsonaro passa a integrar o plano da pré-campanha para reforçar a presença de Flávio junto ao eleitorado feminino e ampliar sua agenda pública durante a disputa presidencial.

*Com informações do Estadão Conteúdo