Caiado anuncia Ratinho Jr. para Ministério da Infraestrutura em eventual governo

A assessoria do goiano divulgou um vídeo do presidenciável ao lado do governador do Paraná para oficializar o convite

Caiado e Ratinho Jr. protagonizaram com Eduardo Leite disputa interna no PSD para a vaga de candidato à Presidência pela legenda

Candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado anunciou que o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), será ministro da Infraestrutura no caso de uma eventual vitória na disputa eleitoral deste ano.

Em vídeo divulgado pela assessoria de campanha do ex-governador de Goiás nesta segunda-feira (1º) o presidenciável aparece ao lado de Ratinho Júnior para oficializar o convite. “É um craque. Vai comandar todas as rodovias, ferrovias, hidrovias, daí por diante”.

No começo do ano, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado protagonizaram uma disputa interna na legenda pela vaga à Presidência da República. O governador do Rio Grande do Sul e correligionário, Eduardo Leite, também era cogitado para o posto. Gilberto Kassab, presidente do PSD, optou pelo ex-governador goiano ainda em março.

Caiado também citou a aprovação do governador paranaense, que agradeceu. “É um privilégio estar ao seu lado na caminhada pelo Brasil. Fico feliz de você ter lembrado do meu nome”. De acordo com a última pesquisa Quaest de agosto, Ratinho Júnior é aprovado por 79% dos cidadãos, enquanto 14% desaprovam a gestão.

Para chegar ao Ministério da Infraestrutura de Caiado em 2027, no entanto, o governador do Paraná depende de uma reviravolta na corrida eleitoral. Segundo levantamento do instituto BTG/Nexus, Caiado aparece em quarto lugar na disputa eleitoral, com 5% das intenções de voto, atrás de Lula (41%), Flávio Bolsonaro (33%) e Augusto Cury (11%).

Esta é a segunda vez que Caiado disputa uma eleição presidencial. A primeira foi em 1989, quando o candidato ficou em décimo lugar, com 0,72% dos votos no primeiro turno.