Caiado diz que STF vive ‘momento delicado’ e precisa dar satisfação à população

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) atravessa um “momento delicado” e que a Corte “precisa dar uma satisfação à população”, em entrevista à Record que vai ao ar neste domingo (6), no programa Domingo Espetacular, a partir das 20h30



Caiado disse que, como presidente, cobraria a mesma postura de qualquer chefe de poder diante de situações semelhantes às que hoje afetam o Supremo. Ele defendeu que a resposta seja “tomada imediatamente” quando a autoridade moral de uma instituição é colocada em xeque. “O problema todo é quando você quebra a autoridade moral. É quando você faz com que a população não acredite nos poderes constituídos”, afirmou.



O candidato relacionou a estabilidade democrática ao respeito às regras e à “liturgia do cargo”. “A diferença entre a democracia e a barbárie é que a democracia tem regras”, disse, acrescentando que o envolvimento em escândalos “descredencia” o ocupante de um cargo público a exercer sua função.



Sobre o Judiciário, Caiado afirmou acreditar que o Supremo vive hoje esse momento de fragilidade institucional. “Precisa dar uma satisfação à população”, declarou, defendendo que eventuais defesas de ministros da Corte sejam feitas fora do próprio tribunal e que Senado Federal e Justiça Comum sigam avançando nas investigações relacionadas à crise do Banco Master.