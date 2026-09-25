Candidato pela 1º vez, Cadu Xavier tenta seguir governo do PT no Rio Grande do Norte

Ele surge no cenário político estadual como o principal sucessor e continuador do projeto administrativo da atual governadora Fátima Bezerra (PT)

Carlos Eduardo Xavier, mais conhecido como Cadu Xavier (PT), ou até Cadu de Lula, tem 48 anos e é candidato ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026. Ele surge no cenário político estadual como o principal sucessor e continuador do projeto administrativo da atual governadora Fátima Bezerra (PT).

Nascido no Rio de Janeiro e radicado no Rio Grande do Norte desde a infância. Ele é engenheiro de computação e mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Auditor Fiscal do Tesouro Estadual desde 2005, ocupou diversos cargos na Secretaria da Fazenda potiguar, tendo exercido a função de secretário entre 2019 e abril deste ano, quando se desincompatibilizou para disputar as eleições de 2026.

Trajetória e candidatura

A disputa pelo governo estadual em 2026 marca a primeira vez que Cadu concorre a um cargo eletivo. No primeiro, de dois mandatos de Fátima Bezerra à frente do RN, ainda em 2019, o candidato se consolidou como um dos pilares da gestão ao assumir primeiro a Secretaria Estadual da Tributação (SET) e, depois, a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), em 2023.

À frente das pastas econômicas, esteve no centro das articulações sobre ajuste fiscal, renegociação de dívidas do estado e medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas.

Já entre 2023 e 2025, expandiu sua projeção institucional ao presidir o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), onde representou os interesses fiscais dos estados brasileiros perante o governo federal e o Congresso Nacional durante discussões cruciais, a exemplo da Reforma Tributária.

Oficializada pela federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), a coligação conta com apoios estratégicos regionais, tendo como candidata a vice-governadora Larissa Rosado (PSB).

Segundos pesquisa Quaest do dia 24 de agosto, Cadu Xavier e mais dois candidatos aparecem praticamente empatados no primeiro turno. Allyson Bezerra (União Brasil) tem 25% dos votos, Cadu tem 21% e Álvaro Dias (PL) somava 19%.

A pesquisa Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é RN-00876/2026.