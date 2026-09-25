Sarney é internado para tratar pneumonia no Sírio-Libanês em SP

No Sírio-Libanês, o ex-presidente permanece sob o acompanhamento da equipe chefiada pelo médico Roberto Kalil Filho.

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e prosseguimento do tratamento de uma pneumonia bacteriana.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital na noite desta quinta-feira (24), o quadro de saúde do político é considerado “estável”. Sarney iniciou o tratamento em São Luís e foi transferido para a capital paulista.

No Sírio-Libanês, o ex-presidente permanece sob o acompanhamento da equipe chefiada pelo médico Roberto Kalil Filho.

Histórico de saúde

Sarney já havia sido internado pela mesma pneumonia em 13 de setembro, no UDI Hospital, em São Luís. Recebeu alta no dia 16, após apresentar evolução clínica favorável, e continuou o tratamento com acompanhamento ambulatorial e cuidados em casa.

Entre os episódios anteriores de saúde, o ex-presidente passou por uma angioplastia com colocação de stent em 2012, também no Sírio-Libanês. Em 2021, foi submetido a uma punção para retirar líquido do pulmão. Já em julho de 2023, foi levado a um hospital de São Luís depois de sofrer uma queda em casa. Os exames identificaram uma pequena área de isquemia cerebral, e ele recebeu alta no dia seguinte.