Candidato pode mandar email para eleitores? Entenda as regras do TSE

A Justiça Eleitoral autoriza o uso de mensagens eletrônicas em campanhas, mas impõe limites rigorosos baseados no consentimento e na proteção de dados do cidadão.

A caixa de entrada do seu e-mail não é um território sem lei durante o período de caça aos votos. A dúvida se um candidato pode mandar email para eleitores ganha força a cada pleito, especialmente com o avanço das estratégias de marketing digital na política. A resposta direta é sim, a prática é permitida, mas está longe de ser um vale-tudo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece uma fronteira muito clara entre a comunicação legítima de campanha e o assédio digital, exigindo que o envio de qualquer mensagem ocorra apenas com a autorização explícita do cidadão. Entender esse mecanismo é crucial para a integridade da democracia, pois impede que o poder econômico financie disparos em massa abusivos e protege a privacidade do eleitor.

O histórico da comunicação digital nas campanhas brasileiras

A relação entre políticos e a caixa de entrada dos eleitores passou por uma transformação radical nas últimas décadas. No início dos anos 2000, o ambiente digital era tratado como uma extensão dos panfletos de rua. As campanhas compravam CDs com milhões de endereços de e-mail no mercado paralelo e disparavam mensagens indiscriminadamente, criando uma enxurrada de spam político que saturava os provedores e irritava o eleitorado. Não havia uma legislação específica que freasse o ímpeto dos marqueteiros em utilizar bases de dados de origem duvidosa.

Esse cenário começou a mudar com a modernização das resoluções do TSE, que passaram a enxergar a internet como o principal campo de batalha eleitoral. O grande divisor de águas, no entanto, foi a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A partir desse momento, o endereço de e-mail deixou de ser apenas um contato e passou a ser reconhecido juridicamente como um dado pessoal sensível.

A Justiça Eleitoral precisou harmonizar as regras de propaganda com as garantias de privacidade. A Resolução 23.610/2019 do TSE, atualizada sistematicamente a cada ciclo eleitoral, consolidou essa nova era. Ela determinou que a comunicação direta via internet só é legal se for baseada no consentimento, enterrando de vez a era da compra de mailings e forçando as campanhas a construírem suas próprias bases de apoiadores de forma orgânica e transparente.

A dinâmica do e-mail eleitoral na prática

Para que uma equipe de campanha opere dentro da legalidade, a captação de contatos deve ser totalmente voluntária. Isso significa que o cidadão precisa fornecer seu e-mail de forma ativa — seja preenchendo um formulário no site oficial do político, assinando uma lista durante um comício ou participando de um evento do partido. É estritamente proibido utilizar o banco de dados de empresas privadas, sindicatos, igrejas ou órgãos públicos para fins eleitorais.

Uma vez que o eleitor autorizou o recebimento, a mensagem eletrônica precisa seguir um protocolo técnico rigoroso. Todo e-mail marketing político deve identificar claramente o remetente, exibindo o nome do candidato, partido ou coligação, além do CNPJ da campanha. Essa transparência garante que o cidadão saiba exatamente quem está financiando aquela comunicação e como a mensagem chegou até ele.

O ponto mais sensível da operação, contudo, é o direito de arrependimento. A legislação obriga que toda mensagem contenha um mecanismo de descadastramento (o famoso "opt-out") visível e de fácil acesso. Se o eleitor decidir que não quer mais receber aquele conteúdo, ele deve conseguir sair da lista com um simples clique. A partir do momento da solicitação, a campanha tem um prazo máximo de 48 horas para interromper os envios e eliminar os dados pessoais daquela base, sob pena de severas sanções financeiras.

O choque entre partidos, Justiça e empresas de tecnologia

O xadrez político em torno do marketing digital envolve uma fiscalização complexa. De um lado, os candidatos e partidos buscam maximizar o alcance de suas propostas usando ferramentas automatizadas. Do outro, o TSE atua como o árbitro rigoroso, monitorando abusos de poder econômico. Disparos em massa não autorizados configuram uma infração grave, pois desequilibram a disputa ao favorecer quem tem mais recursos para comprar bases de dados clandestinas de forma ilícita.

As empresas de tecnologia e os provedores de internet também foram arrastados para o centro dessa arena. A Justiça Eleitoral exige que as plataformas colaborem para coibir a circulação de desinformação e o uso de ferramentas de disparo automatizado que burlem as regras de consentimento. Se um provedor for notificado sobre o uso de sua infraestrutura para envios ilegais, ele tem o dever de agir rapidamente para suspender o serviço.

Quando uma campanha cruza a linha da legalidade, os adversários e o Ministério Público Eleitoral são os primeiros a acionar os tribunais. O uso de listas compradas ou o vazamento de dados de clientes de uma empresa para favorecer um político pode levar não apenas a multas, mas à cassação do registro ou do mandato, caso fique comprovado que a prática maculou a igualdade de oportunidades no pleito.

Perguntas frequentes sobre propaganda eletrônica nas eleições

É permitido comprar listas de e-mails para campanha eleitoral? Não. A aquisição de qualquer tipo de banco de dados, mailing ou lista de contatos de terceiros é terminantemente proibida pela Justiça Eleitoral. O candidato só pode enviar mensagens para pessoas que se cadastraram gratuitamente e voluntariamente em seus canais oficiais.

O que acontece se a campanha ignorar o pedido de descadastramento? Se o eleitor solicitar a saída da lista e continuar recebendo mensagens após o prazo legal de 48 horas, o responsável pelo envio estará sujeito a uma multa de R$ 100 por cada mensagem irregular disparada, além de possíveis sanções por violação das diretrizes de proteção de dados.

Empresas podem enviar e-mails pedindo voto para candidatos? Não. Pessoas jurídicas são proibidas de fazer doações ou campanhas eleitorais. O uso do banco de dados de clientes de uma loja, clínica ou qualquer outra empresa para enviar propaganda política configura abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

Como o eleitor pode denunciar o recebimento de spam político? O cidadão que receber mensagens sem ter dado consentimento pode registrar a denúncia diretamente nos canais oficiais do Ministério Público Eleitoral ou utilizar os aplicativos disponibilizados pelo TSE, como o Pardal e o SOS Voto, anexando capturas de tela e o endereço do remetente como prova material da infração.

O cumprimento dessas normativas é o que separa uma estratégia de comunicação moderna e democrática do simples assédio digital. A garantia de que o eleitor tem o controle absoluto sobre o que entra em sua caixa de mensagens fortalece a transparência do processo eleitoral e evita que o poder financeiro atropele o direito fundamental à privacidade.