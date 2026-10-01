Maioria dos bolsonaristas é a favor da proibição das bets, aponta pesquisa

A maioria dos eleitores que se dizem bolsonaristas afirma que as bets deveriam ser proibidas no Brasil, aponta pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. A proibição das apostas de quota fixa foi determinada pelo presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 25 de setembro, por meio de uma Medida Provisória que acaba com a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade desses jogos virtuais.

Esse é o terceiro levantamento, fruto da parceria firmada entre o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Conforme mostrou o Broadcast Político, a pesquisa diz que 70% dos eleitores brasileiros acreditam que as bets deveriam ser proibidas no Brasil. Outros 21% declaram que as bets deveriam ser permitidas, mas com regras mais rígidas do que as atuais. Para 6%, as bets deveriam continuar funcionando com as regras que estavam em vigor, e para 1% as bets deveriam ter menos restrições.

No resultado segmentado da sondagem, 67% dos eleitores que se identificam como bolsonaristas afirmam que as bets deveriam ser proibidas no Brasil, e 22% defendem que as bets deveriam ser permitidas, mas com regras mais rígidas que as anteriores. Outros 8% acreditam que as bets deveriam continuar funcionando com as regras que estavam em vigor, e não houve pontuação de eleitores que defendem ainda menos restrições.

Para os eleitores que se declaram de direita, não bolsonarista, 61% são a favor da proibição das bets, e 23% defendem a permissão das bets, com regras mais rígidas. No eleitorado de Centro, são 72% que apoiam a proibição total, e 22% que defendem regras mais rígidas.

O maior porcentual em favor da proibição das bets está entre eleitores que se declaram lulistas ou petistas: 83%. Outros 11% dizem que as bets deveriam ser permitidas, mas com regras mais rígidas. Para 67% dos eleitores de esquerda, não lulista, as bets devem ser proibidas, e para 27%, devem continuar funcionando, mas com regras mais rígidas.

Na avaliação do CEO da Indexa Pesquisas, Arilton Freres, dificilmente Lula virará votos de bolsonaristas com o fim das bets, mas a medida ganha a simpatia do eleitorado adversário. “Isso não vai fazer um eleitor bolsonarista votar em Lula, mas isso não vai atrair esse eleitor para um discurso radical na internet contra (a medida), o que poderia prejudicar Lula”, diz.

O levantamento também mostra que, apesar da forte rejeição popular contra as bets, o impacto eleitoral é considerado pequeno: 63% dos eleitores dizem que a medida não representa nenhuma influência no voto, e 14% veem muita influência.

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 27 e 29 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00698/2026.