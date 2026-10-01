Candidato pode oferecer jantar para eleitores? Entenda a lei sobre compra de votos

A oferta de refeições, brindes ou qualquer benefício em troca de apoio político configura captação ilícita de sufrágio e pode levar à cassação imediata do mandato.

A legislação eleitoral brasileira é categórica ao proibir a troca de favores por apoio nas urnas. Se você tem a dúvida se um candidato pode oferecer jantar para eleitores, a resposta jurídica é não. A prática de custear refeições, distribuir cestas básicas ou entregar qualquer tipo de brinde com o objetivo de angariar votos é classificada pela Justiça Eleitoral como captação ilícita de sufrágio. Esse mecanismo, popularmente conhecido como compra de votos, fere o equilíbrio da disputa e pode custar o registro ou o diploma do político infrator, além de afastá-lo das urnas por oito anos.

A cruzada legal contra o clientelismo histórico no Brasil

O combate à troca de bens materiais por apoio político remonta a uma longa tentativa institucional de frear as práticas ligadas ao coronelismo. Durante décadas, a política nacional foi marcada pela distribuição desenfreada de favores em épocas de campanha, desde a entrega de sapatos até a promessa de empregos públicos, tratando o eleitorado mais vulnerável como uma moeda de troca no balcão de negócios eleitoral.

O grande ponto de virada ocorreu com a aprovação da Lei nº 9.840, no ano de 1999. Nascida de um projeto de iniciativa popular que reuniu um volume massivo de assinaturas da sociedade civil, essa legislação alterou a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) para incluir o artigo 41-A. O novo texto tipificou de forma muito mais dura a conduta de doar, prometer ou entregar qualquer bem ou vantagem pessoal ao cidadão em período de campanha.

A inserção dessa regra no ordenamento jurídico retirou a compra de votos do terreno da impunidade e a transformou em um ilícito de gravidade extrema. A partir daquele momento, a Justiça Eleitoral passou a contar com um instrumento rápido e severo para punir candidatos que tentassem corromper a vontade popular, criando um novo padrão de comportamento exigido para quem deseja ocupar cargos públicos no país.

Como a Justiça Eleitoral enquadra a oferta de benefícios

Para que o tribunal aplique a punição, a lei estabelece critérios específicos que separam um evento corriqueiro de uma infração grave. O ilícito ocorre no período compreendido entre o registro da candidatura e o dia oficial da votação. Nesse intervalo temporal, qualquer ato de oferta ou entrega de bens em troca de apoio é analisado sob uma lupa rigorosa pelos juízes eleitorais.

O ponto central para a condenação é a comprovação do chamado dolo específico, que se traduz na intenção clara de obter votos. Os tribunais superiores já consolidaram o entendimento de que não é necessário haver um pedido explícito de apoio do tipo "vote em mim". Basta que as circunstâncias do evento, como a realização de um jantar gratuito regado a discursos e farta distribuição de material de campanha, evidenciem que a benesse foi usada para seduzir os presentes.

Quando a irregularidade é comprovada, as consequências são imediatas e severas. O Ministério Público apresenta uma representação que pode resultar no pagamento de multas pesadas e na cassação do registro de candidatura. Se o político já tiver passado pelas urnas, sido eleito e diplomado, ele perde o mandato e precisa enfrentar a inelegibilidade imposta pela Lei da Ficha Limpa, ficando impedido de disputar novas eleições.

O monitoramento cruzado entre campanhas e promotores

A engrenagem que coíbe a compra de votos não depende apenas do olhar dos magistrados, mas de uma rede de fiscalização espalhada pelas cidades. O Ministério Público Eleitoral atua ativamente como o principal fiscal da lei, recebendo denúncias de cidadãos e investigando eventos suspeitos, comícios irregulares e esquemas clandestinos de distribuição de alimentos ou vantagens financeiras.

No xadrez tenso das disputas locais, os próprios adversários políticos funcionam como os principais vigilantes das regras do jogo. Partidos e coligações monitoram intensamente os passos dos concorrentes, coletando vídeos, fotos e áudios em eventos onde há suspeita de abusos. Uma simples denúncia bem documentada por um rival pode iniciar um processo de cassação capaz de implodir uma chapa que liderava as pesquisas de intenção de voto.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atua como o árbitro final dessas disputas, balizando o que é aceitável ou não no calor das ruas. Ao longo dos anos, o tribunal firmou a tese de que a captação ilícita de sufrágio não exige comprovação de desequilíbrio geral na eleição. O simples fato de tentar corromper um único eleitor já é prova suficiente para justificar a perda do mandato, demonstrando a tolerância zero do sistema com essa prática.

Dúvidas frequentes sobre as regras de campanha

Candidato pode oferecer jantar para eleitores? Não. Custear eventos com comida e bebida gratuita para o público em geral com fins eleitorais configura captação ilícita de sufrágio. A exceção ocorre apenas nos eventos formais de arrecadação de campanha, os chamados jantares de adesão, onde é o próprio eleitor quem paga um valor pré-estabelecido pelo convite para apoiar financeiramente a candidatura.

A entrega de brindes como camisetas é permitida? A legislação eleitoral proíbe expressamente a confecção e a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, cestas básicas ou quaisquer outros materiais que proporcionem vantagem ao eleitor. Essa restrição está prevista no artigo 39 da Lei das Eleições e visa impedir que o poder econômico de uma campanha desequilibre a igualdade de oportunidades entre os concorrentes.

O que ocorre se a denúncia for pós-eleição? Se a representação judicial for julgada procedente após o candidato assumir o cargo, ele terá o seu diploma cassado, o que resulta na perda imediata da cadeira no Legislativo ou no Executivo. Além da perda do cargo, a condenação atrai as regras de inelegibilidade, barrando o político de participar da vida pública oficial por um período de oito anos.

A rigidez na fiscalização contra a distribuição de vantagens reflete o esforço contínuo das instituições para garantir que a escolha dos governantes seja baseada em ideias e no debate público, e não no tamanho do caixa das campanhas. A integridade do processo de votação exige que o cidadão exerça seu direito de forma soberana, assegurando que a representatividade democrática não seja loteada por quem tem mais recursos financeiros para distribuir favores de última hora.