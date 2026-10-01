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Como funciona a Lei Seca nas eleições e quem decide a regra regional

A proibição de venda e consumo de álcool durante a votação não é uma lei federal fixa, dependendo de acordos locais entre a Justiça Eleitoral e as forças de segurança.

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Sede do Tribunal Superior Eleitoral
Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Divulgação/TSE

O dia da eleição representa o momento de maior mobilização cívica do país, e a dúvida sobre o funcionamento do comércio de bebidas volta à tona a cada ciclo eleitoral. Para o eleitor que busca descobrir se vai ter lei seca no dia da eleição no meu estado, a resposta não parte de uma imposição de Brasília. Diferente do que o senso comum costuma sugerir, o Tribunal Superior Eleitoral não aplica uma proibição nacional automática e irrestrita. A decisão de barrar a comercialização de álcool é totalmente descentralizada, refletindo as necessidades de segurança pública de cada região para garantir o andamento pacífico do voto.

O peso da tradição e a origem do controle alcoólico no pleito

O controle sobre o consumo de bebidas durante as eleições brasileiras possui raízes profundas na história política nacional. Durante grande parte do século passado, o período de votação era frequentemente associado a cenários de tensão e violência física. O objetivo original da restrição era evitar que a embriaguez servisse como estopim para conflitos nos locais de votação ou fosse utilizada como moeda de troca pelo coronelismo regional.

Com o passar das décadas e a modernização do sistema eleitoral, a rigidez dessa norma começou a ser reavaliada. A introdução da urna eletrônica tornou o processo de votação extremamente rápido e seguro, reduzindo as aglomerações e o tempo de permanência do eleitor nas seções. Diante do amadurecimento da sociedade, a obrigatoriedade do controle alcoólico perdeu força em diversos grandes centros urbanos, sendo tratada hoje mais como uma medida preventiva excepcional do que como uma diretriz absoluta.

A descentralização da regra na vida prática do eleitor

No mundo real, a ausência de uma legislação federal unificada significa que a imposição da restrição depende de portarias conjuntas de autoridades locais. Quando aplicada, a norma costuma vetar a venda, a distribuição e o consumo de bebidas em espaços públicos, como bares, restaurantes, supermercados e lojas de conveniência. O cidadão mantém o direito de consumir álcool dentro da própria residência, mas o setor de serviços fica impedido de operar esse tipo de produto durante a vigência da determinação.

A aplicação prática dessa regra varia de forma drástica ao cruzar as fronteiras estaduais. Algumas unidades da federação optam por decretar a proibição em todo o território, enquanto outras restringem a medida apenas a zonas eleitorais específicas que apresentam um histórico recente de conflitos. Há também os estados que abandonaram completamente a prática, mantendo o comércio funcionando com total normalidade durante o domingo de votação e confiando exclusivamente no patrulhamento policial ostensivo.

O xadrez institucional entre tribunais regionais e governos estaduais

A arquitetura dessa decisão envolve uma negociação direta entre o judiciário e o poder executivo local. O Tribunal Superior Eleitoral atua apenas como um balizador legal, delegando a competência decisória para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Esses tribunais estaduais, por sua vez, sentam à mesa com as Secretarias de Segurança Pública para avaliar a temperatura política e os riscos reais de distúrbios nas ruas.

Se as autoridades locais concluem que a venda de álcool representa um risco à ordem democrática, elas publicam um documento oficial detalhando as regras. A partir desse momento, as polícias Civil e Militar assumem o papel de fiscalização ostensiva. Prefeitos e associações comerciais não têm o poder de reverter a determinação do estado ou da zona eleitoral, precisando adaptar a operação de seus negócios ao que foi estabelecido pelas forças de segurança, sob risco de intervenção policial direta.

As diretrizes em vigor para o dia da votação

Qual é o horário exato da restrição comercial?
A janela de proibição é definida pelo documento assinado em cada estado. Nas regiões que optam pela restrição, a regra costuma entrar em vigor à meia-noite do dia da votação e se estende até o encerramento oficial do pleito, geralmente no fim da tarde. Algumas localidades podem prolongar esse horário caso avaliem que a apuração dos votos apresenta risco de tumulto nas ruas.

O que acontece com quem descumpre a norma?
A violação da regra ultrapassa a esfera de uma simples infração administrativa. O dono de estabelecimento ou o eleitor flagrado comercializando ou consumindo álcool em via pública, nas áreas com proibição ativa, pode responder pelo crime de desobediência. As punições envolvem o fechamento imediato do comércio e a condução formal dos envolvidos para a delegacia de polícia local para o registro da ocorrência criminal.

Como descobrir a regra exata da minha cidade?
Devido à alta fragmentação das decisões, a orientação mais segura é acompanhar os comunicados oficiais da Justiça Eleitoral. O cidadão deve consultar o portal do TRE estadual ou os canais do governo local nos dias que antecedem a eleição. Historicamente, estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais liberam o comércio, enquanto outras regiões do país adotam portarias mais rígidas e abrangentes.

A flexibilidade institucional em torno da comercialização de bebidas evidencia a complexidade da federação brasileira e o próprio amadurecimento do eleitorado. A ausência de uma regra nacional única permite que o Estado atue com rigor onde é necessário, ao mesmo tempo em que preserva a dinâmica econômica nas regiões já pacificadas. O foco da Justiça Eleitoral permanece na garantia de um ambiente seguro para o voto, ajustando os mecanismos de controle à realidade social de cada pedaço do país.

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