Ciro Nogueira deve assumir União Progressista em SP na próxima semana

A Federação União Progressista deve anunciar na próxima segunda-feira (6) o nome do senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) como presidente da executiva no estado de São Paulo. Nogueira já ocupa a vice-presidência nacional da aliança e substituirá o deputado federal Maurício Neves (Progressistas-SP) e o ex-presidente da Câmara de Vereadores da capital paulista Milton Leite (União Brasil-SP) no comando local da federação.



A decisão de nomear o senador Ciro Nogueira como presidente da Federação União Progressista em São Paulo já havia sido tomada há pelo menos dois meses, em meio ao conflito entre os comandos do Progressistas e do União Brasil no estado. Leite e Neves entraram em rota de colisão pública durante as negociações sobre a chapa e os apoios para as eleições deste ano. Após meses de conflito, os dois selaram a paz nesta semana durante um café da manhã em São Paulo.



A entrada de Ciro Nogueira na executiva paulista acontece em meio à disputa entre ele e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, por uma das vagas ao Senado em Pernambuco. Apesar do conflito, aliados de ambos afirmam que o consenso deve prevalecer, já que o estatuto da federação exige unanimidade entre eles.



Nogueira assume o comando paulista da aliança em meio às denúncias que envolvem sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. De acordo com a Polícia Federal, o senador recebia cerca de R$ 300 mil mensais do banqueiro e teria atuado para beneficiá-lo por meio de uma emenda que aumentava o limite de reembolso do Fundo Garantidor de Crédito. Ciro Nogueira nega todas as acusações.

Nogueira já ocupa a vice-presidência nacional da aliança e substituirá o deputado federal Maurício Neves │Divulgação