Conheça Antônio Carlos Silva, candidato a vice-presidente pelo PCO

O professor da rede estadual de São Paulo disputa pela primeira vez a corrida presidencial

Antônio Carlos Silva milita na causa operária há mais de 40 anos

Conhecido como “Toninho”, o professor de matemática da rede estadual de São Paulo Antônio Carlos Silva, 63 anos, foi lançado à disputa presidencial pela primeira vez pelo Partido da Causa Operária (PCO). A chapa é encabeçada pelo jornalista e dirigente nacional da legenda, Rui Costa Pimenta, 69 anos.

Ao comunicar o evento de lançamento da campanha eleitoral, o PCO apresentou a candidatura como “uma alternativa política independente da burguesia, dos banqueiros e dos partidos comprometidos com o regime político”. O primeiro ato de Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos Silva foi realizado na Casa Portugal, no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista.

O professor é militante no movimento operário há mais de 40 anos. Ele participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), na década de 1980, e da criação do PCO, no início dos anos 1990.

Atualmente, Antônio Carlos Silva integra a direção nacional da legenda e coordena a Corrente Sindical Nacional Causa Operária (CSNCO).

Natural de Petrópolis, o professor se radicou em São Paulo há mais de 30 anos. Antônio Carlos Silva lançou-se candidato pela primeira vez em 2004 para a prefeitura de Piracicaba.

Por São Paulo, disputou o Senado em 2006 e a Câmara dos Deputados em 2018. Em 2020, lançou candidatura à prefeitura da capital paulista. Não obteve êxito eleitoral nos pleitos.

Nas eleições municipais de 2008 e de 2012, Antônio Carlos Silva disputou a prefeitura do Rio de Janeiro. Não venceu nenhum dos pleitos.