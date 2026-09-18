Conheça Capitão Wagner, candidato ao Senado pelo Ceará

Nasceu na cidade de São Paulo em 21 de janeiro de 1979 e mudou-se ainda na infância para o estado do Ceará

Wagner Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner, é candidato ao Senado pelo União Brasil.

Nasceu na cidade de São Paulo em 21 de janeiro de 1979 e mudou-se ainda na infância para o estado do Ceará. Ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Ceará após aprovação em concurso público, atingindo a patente de capitão da corporação.

Bacharel em Direito, construiu paralelamente atuação no setor educacional como professor preparatório para concursos públicos na área de segurança pública.

Sua projeção pública e liderança política consolidaram-se a partir da atuação em associações de praças e oficiais militares e na coordenação do movimento reivindicatório da Polícia Militar cearense entre 2011 e 2012. Ingressou na carreira política eleitoral em 2012, quando se elegeu vereador de Fortaleza.

Em 2014, disputou vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e foi eleito deputado estadual com a maior votação absoluta do estado naquele pleito.

Na eleição municipal de 2016, disputou a Prefeitura de Fortaleza, avançando para o segundo turno da disputa. Em 2018, Capitão Wagner candidatou-se à Câmara dos Deputados pelo Ceará, conquistando a maior votação individual para o cargo no estado, com mais de 303 mil votos.

No exercício do mandato de deputado federal entre 2019 e 2023, atuou em comissões voltadas à segurança pública, combate ao crime organizado e aperfeiçoamento da legislação penal.

Voltou a disputar eleições majoritárias no Ceará ao concorrer à Prefeitura de Fortaleza em 2020 e 2024, além do Governo do Estado em 2022, ocupando a liderança estadual do partido União Brasil e exercendo o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Maracanaú entre 2023 e 2024.