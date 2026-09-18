Atual governador, Elmano de Freitas tenta a reeleição no Ceará

Iniciou sua trajetória profissional e militante na advocacia popular, atuando na defesa jurídica de sindicatos de trabalhadores

Elmano de Freitas (PT) é candidato ao governo do estado do Ceará, tentando a reeleição. Ele disputa principalmente com Ciro Gomes, nome forte no estado.

Elmano de Freitas da Costa nasceu em Baturité, no interior do Ceará, em 12 de abril de 1970. Filho do agricultor Francisco Feitosa da Costa e da professora Elma de Freitas da Costa, concluiu a graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará.

Iniciou sua trajetória profissional e militante na advocacia popular, atuando na defesa jurídica de sindicatos de trabalhadores, movimentos sociais camponeses, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e comunidades periféricas urbanas.

Na vida pessoal, é casado com a administradora Lia de Freitas. Sua experiência na administração pública municipal teve início em Fortaleza, durante as gestões da prefeita Luizianne Lins, período em que assumiu a Coordenadoria do Orçamento Participativo e, posteriormente, a chefia da Secretaria Municipal de Educação entre 2009 e 2012.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, disputou a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2012, chegando ao segundo turno.

Em 2014, foi eleito deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sendo reeleito em 2018. Durante seus dois mandatos no Legislativo cearense, presidiu comissões temáticas de defesa dos direitos humanos e legislação, destacando-se na articulação de pautas sociais e de fortalecimento do funcionalismo público.

Em 2022, Elmano de Freitas foi indicado pela coligação liderada pelo PT para disputar o Poder Executivo estadual, sendo eleito Governador do Estado do Ceará no primeiro turno com mais de 2,8 milhões de votos.

Empossado em 1º de janeiro de 2023 para o mandato de 2023 a 2026, sua gestão à frente do Palácio da Abolição tem focado em políticas de combate à fome, expansão de escolas de ensino em tempo integral, programas de transição energética no complexo portuário do Pecém e investimentos no fortalecimento da infraestrutura de recursos hídricos e segurança pública.