Crises e perdão: relembre as ‘tretas’ entre Michelle e os filhos de Bolsonaro

O conflito, que teve os primeiros sinais ainda na posse presidencial de 2019, passou por divergências sobre redes sociais, declarações públicas, disputas por espaço dentro do PL e diferenças sobre estratégias eleitorais

Em 2026, Michelle comunicou que não participaria da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro

A relação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atravessou anos de desgaste até se transformar em uma disputa aberta dentro do núcleo político da família. O conflito, que teve os primeiros sinais ainda na posse presidencial de 2019, passou por divergências sobre redes sociais, declarações públicas, disputas por espaço dentro do PL e diferenças sobre estratégias eleitorais.

Ao longo desse período, os atritos envolveram principalmente o ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL-SC), mas também alcançaram o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em diferentes momentos, Jair Bolsonaro admitiu o distanciamento entre Michelle e Carlos, enquanto a ex-primeira-dama afirmou ter sido desrespeitada pelos enteados.

A seguir, a cronologia dos principais episódios.

Primeiros sinais apareceram na posse presidencial

O primeiro episódio público ocorreu em 1º de janeiro de 2019, durante a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro. No tradicional desfile em carro aberto, Carlos Bolsonaro ocupou o banco traseiro do Rolls-Royce ao lado do pai e de Michelle, rompendo o protocolo que normalmente reserva o espaço ao casal presidencial.

Na época, a atitude foi interpretada por aliados como um reconhecimento ao papel desempenhado por Carlos na campanha presidencial, mas também passou a ser vista como um dos primeiros indícios da disputa por proximidade com o então presidente.

Redes sociais expuseram os primeiros atritos

Após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, a relação ganhou um novo capítulo.

Michelle e Jair Bolsonaro deixaram de se seguir no Instagram, alimentando especulações sobre um possível desgaste entre o casal. A então primeira-dama afirmou que as redes do marido eram administradas por terceiros e garantiu que os dois permaneciam unidos.

Nos bastidores, porém, o episódio foi associado à atuação de Carlos Bolsonaro, responsável por administrar os perfis digitais do pai durante mais de uma década. Michelle também não seguia Carlos nem Jair Renan nas redes sociais.

Trocas de indiretas envolveram a família

Em julho de 2024, Carlos Bolsonaro reclamou publicamente do pai após uma fotografia em que Jair Bolsonaro aparecia com a filha do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Nas redes sociais, Carlos escreveu: “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não”.

Poucas horas depois, Michelle publicou uma mensagem desejando que Deus livrasse a criança “de toda inveja e maldade”. Embora não citasse o enteado, a publicação foi interpretada como uma resposta ao comentário de Carlos.

Bolsonaro confirmou rompimento entre Michelle e Carlos

A tensão foi confirmada pelo próprio Jair Bolsonaro em fevereiro de 2025. Em entrevista ao canal Leo Dias TV, o ex-presidente afirmou que Michelle e Carlos não se falavam e sugeriu que o conflito estaria relacionado a questões pessoais e ciúmes.

Segundo Bolsonaro, a relação da ex-primeira-dama com seus filhos sempre teve “altos e baixos”.

Michelle disse que perdoou, mas preferia manter distância

Pouco mais de um mês depois, Michelle falou publicamente sobre o assunto. Em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia, afirmou que havia perdoado Carlos, mas que não pretendia conviver com ele.

Ela disse que o relacionamento nunca foi fácil, atribuiu parte do desgaste à diferença de idade entre ela e Jair Bolsonaro e afirmou que prefere manter distância para evitar novos conflitos.

Michelle também ressaltou que nunca tentou impedir a relação entre pai e filho e que Bolsonaro continuava livre para viajar e passar tempo com Carlos.

Cirurgia de Bolsonaro aproximou os dois lados

Em abril de 2025, durante a recuperação de Jair Bolsonaro após uma cirurgia abdominal, ocorreu um movimento de aproximação.

Carlos elogiou publicamente Michelle, afirmando que ela cuidava do ex-presidente “como uma leoa” e desempenhava papel fundamental na recuperação.

Dias antes, durante um ato na Avenida Paulista, Michelle havia cumprimentado Carlos com um beijo no rosto, gesto considerado improvável por aliados diante do histórico de desentendimentos.

Divergência política ampliou crise familiar

A relação voltou a estremecer no fim de 2025, agora por motivos políticos. Durante evento no Ceará, Michelle criticou a articulação do deputado André Fernandes (PL-CE) com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) – agora candidato ao governo do Ceará com apoio do PL.

A declaração provocou reação dos três filhos de Bolsonaro, que afirmaram que o entendimento havia ocorrido com autorização do ex-presidente.

Carlos publicou que era necessário respeitar a liderança do pai. Eduardo classificou a postura de Michelle como injusta e desrespeitosa.

Após a repercussão, Michelle divulgou uma nota afirmando respeitar a opinião dos enteados e pediu que eles compreendessem sua posição. Flávio, posteriormente, disse ter conversado com ela e pediu desculpas por tê-la chamado de autoritária.

Ano eleitoral acirrou disputas internas

Em 2026, Michelle comunicou que não participaria da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, embora também não pretendesse criticá-lo publicamente.

Pouco depois, Eduardo Bolsonaro afirmou que tanto Michelle quanto Nikolas Ferreira deveriam se dedicar mais intensamente à candidatura do irmão e disse que ambos sofriam de “amnésia” ao não demonstrarem apoio suficiente.

Na mesma época, Michelle publicou apoio à deputada Caroline de Toni na disputa por uma vaga ao Senado em Santa Catarina, movimento visto como contrário à pretensão eleitoral de Carlos Bolsonaro no Estado.

Acusação de humilhação marcou pior momento da crise

Em junho de 2026, Michelle divulgou um vídeo afirmando que Flávio Bolsonaro a havia tratado de forma ríspida durante uma ligação telefônica.

Segundo ela, o senador disse que seria melhor que permanecesse afastada das decisões do partido por não entender de política, o que classificou como uma “punhalada”.

As declarações aprofundaram a crise dentro da família e tiveram ampla repercussão entre aliados do PL.

Eduardo criticou Michelle e Flávio tentou encerrar conflito

Em julho, Eduardo Bolsonaro afirmou que Michelle havia cometido uma “imaturidade” ao divulgar o vídeo contra Flávio e atribuiu a exposição pública do conflito à disputa pelo espaço político deixado por Jair Bolsonaro.

Dias depois, nesta quinta-feira, 23, Flávio divulgou um vídeo pedindo desculpas à madrasta.

No pronunciamento, elogiou a atuação de Michelle à frente do PL Mulher, reconheceu seu papel no cuidado com Jair Bolsonaro que está cumprindo prisão domiciliar, e defendeu a união da direita para as eleições.

Michelle respondeu aceitando o pedido de desculpas no mesmo dia, às vésperas da convenção do PL, que vai oficializá-lo como candidato à Presidência. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou ter recebido as palavras do enteado “com muita paz”, disse que todos cometem erros e propôs uma reconciliação em nome da união do grupo político liderado por Jair Bolsonaro.

A resposta marcou, até o momento, um dos momentos mais concretos de reaproximação pública entre Michelle e Flávio após anos de conflitos envolvendo relações familiares, disputas internas e divergências sobre os rumos políticos do bolsonarismo.