Flávio renova pedido de desculpas a Michelle e pede ajuda em campanha

Senador e pré-candidato à Presidência publicou um vídeo nas redes sociais onde pediu para evitar que os conflitos sejam usados pela oposição

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, usou nesta quinta-feira (23), as redes sociais para pedir desculpas para Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, e convidá-la para fazer parte da sua campanha eleitoral.

“Michelle renovo o convite para caminharmos juntos e defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união. Tenho convicção que trabalhamos pelos mesmos objetivos.”, disse Flávio.

Em outra parte do vídeo, o senador, que elogiou o trabalho da ex-primeira-dama no PL Mulher e o cuidado que ela tem o ex-presidente, declarou: “ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e peço mais uma vez desuclpas por alguns momentos que causaram desconforto. Nunca foi minha intenção desrepeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”.

Flávio ainda pediu união dos aliados para que os rachas e desentendimentos não sejam exploradores pela oposição.

“Faço um pedido aqui a nossa militância para gente olhar para frente e focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil. Como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades, não vamos transformas essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós. Vamos evitar divisão, o momento exige união.”, declarou o senador.

Michelle x Flávio

O atrito entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro começou no dia 25 de junho quando a ex-primeira-dama compartilhou dois vídeos nas rede sociais em que disse ter sido humilhada pelo senador. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

O depoimento foi feito em vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle. Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Em resposta o senador disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que se fez, “pede desculpas”.