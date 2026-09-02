Da TV ao Senado: Carlos Viana busca reeleição após derrotas para prefeito e governador

Presidente da CPMI, o senador Carlos Viana é um dos autores de requerimento para ouvir o advogado

O senador Carlos Vaiana (PSD) é um dos candidato a reeleição para o Senado por Minas Gerais. Aos 63 anos, aparece nas pesquisa na segundo colocação em intenções de voto nas pesquisas. Formado em jornalista, foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que vai apurar os desvios que aconteceram na aposentadoria de milhões de idosos no país.

Nascido em 22 de março de 1963, na cidade de Braúnas, em Minas Gerais, construiu sua trajetória pública inicialmente no jornalismo. Chegou a trabalhar nos Estados Uniods como editor-chefe do The Brazilian Newspaper, em Nova Jersey, em 2004. Durante seu tempo como jornalista, se consoligou no rádio e na televisão.

Viana entrou na vida política em 2018, quando se filiou ao PHS, partico que foi encerrado em 2019 quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a incorporação oficial do PHS ao Podemos (PODE), cessando sua existência independente. Naquele ano, foi eleito senador pelo Estado de Minas Gerais.

Durante seu tempo na política, já passou por alguns partidos. Começou no PHS, foi para o PSD, depois migrou para o MDB para concorrer ao governo de Minas Gerais em 2022, filiou-se ao PL, ainda com o interesse de ser eleito ao governo do Estado, mas recebeu apenas 7,2% dos votos. Após as eleições, voltou ao Podemos, onde permanece até hoje.

Nas eleições de 2024, concorreu a prefeitura de Belo Horizonte, entretanto, ficou na sétima colocação no primeiro turno, obtendo cerca de 1% dos votos válidos, e não foi eleito

Neste ano, Viana viajou aos Estados Unidos para tentar criar um canal de comunicação com parlamentares americanos e reverter o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump ao Brasil. Também ganhou notoriedade ao se destacar por ser uma voz defensora do governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticando as posições de Lula a respeito da guerra em Gaza.

O que dizem as pesquisas?

Pesquisa da Real Time Big Data coloca Marília Campos (PT) à frente na corrida ao Senado por Minas Gerais, com 24% das intenções de votos, seguida por Carlos Viana (PSD) e Domingo Sávio (PL) com 13%. Neste ano, os brasileiros vão eleger dois senadores por estado.

Marília Campos (PT) – 24%

Carlos Viana (PSD) – 13%

Domingo Sávio (PL) – 13%

Marcelo Aro (PP) – 12%

Áurea Carlina (PSOL) – 9%

Marco Antônio Superman (Novo) – 4%

Carlin Moura (Avante) – 1%

Gustavo Galassi (PSDB) – 1%

Marcelo Heringer (PDT) – 1%

Ana Luiza do MBL (UP) – 1%

Manoel Carvalho (MDB) – 1%

Arcanjo Pimenta (MDB)- 1%

A Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas em Minas Gerais por meio de ligações telefônicas, entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-07972/2026.