Após almoço com Nunes, Baleia Rossi avalia anúncio de apoio a Flávio no Rio

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, almoçou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta quinta-feira (8), para discutir a possibilidade de o partido apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da corrida presidencial. Segundo presentes, a conversa foi considerada positiva e já foi ventilada a possibilidade de um anúncio de apoio nesta sexta-feira (9), durante um evento no Rio de Janeiro.

A ideia seria aproveitar a presença de Flávio na cidade e reunir no local quadros importantes do MDB. Entre os nomes cogitados para participar estão o ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, e o próprio Nunes, que viajaria para participar do evento. Nesse cenário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também entrou em campo nas conversas com Baleia Rossi pelo apoio a Flávio, como mostrou a coluna com exclusividade, também poderia comparecer.

A decisão, no entanto, ainda não está fechada. Internamente, também foi ventilada a possibilidade de que o anúncio fique para a próxima semana. O fato é que o acordo – que parecia impossível e cons com a resistência de Baleia – está cada vez mais próximo, para aliados. Uma fonte que participou do almoço desta quinta destacou que, neste momento, “não há outra posição possível”.

Entre os argumentos utilizados nas conversas está a perda de poder do presidente Lula (PT) entre grandes quadros do MDB que não foram eleitos. O senador Renan Calheiros (MDB) e o deputado estadual Inácio Loiola (MDB), em Alagoas, foram citados como exemplos. O caso da família Barbalho também entrou na avaliação. Apesar de ter sido eleito no Pará, o agora senador Helder Barbalho (MDB) registrou uma votação apertada. Hana Ghassan (MDB), que tentava a reeleição depois de assumir o governo no lugar dele, acabou derrotada. O resultado foi lido como uma derrota considerável para a família, que teve o apoio de Lula.

Depois de passar dias em Brasília concentrado em conversas com partidos, Flávio cumpre agendas no Rio de Janeiro até sábado (10). A partir de domingo (11), como a Jovem Pan antecipou, o candidato se concentra em São Paulo.