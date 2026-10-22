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Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 50% dos votos válidos no 2º turno

Pesquisa mostrou que o senador oscilou em um ponto percentual para menos, enquanto o chefe do Executivo variou para mais

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Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Ricardo Stuckert e Vittor Sales

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm, cada um, 50% dos votos válidos, aponta pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (22). Votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito.

A pesquisa é a primeira após o primeiro debate entre os candidatos à Presidência, que só estiveram frente a frente uma vez desde o primeiro turno. O encontro aconteceu no domingo (18), e foi realizado pela Band/Jovem Pan.

Contando votos totais, o senador aparece com 47% e o mandatário, 46%. Indecisos representam 2%, enquanto eleitores que disseram que vão votar em branco ou anular são 5%.

No último levantamento do Datafolha, no dia 15 de outubro, Flávio aparecia com 51% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 49%.

De 20 a 22 de outubro, o Datafolha entrevistou 2.520 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-09709/2026.

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