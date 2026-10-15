Datafolha: Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula no 2º turno

Esse é o segundo levantamento após o primeiro turno, que terminou com Flávio à frente

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) tem 49%, aponta pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15). Esse é o segundo levantamento após o primeiro turno, que terminou com a vitória de Flávio.

Votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito. Contando votos totais, o senador aparece com 47% e o mandatário manteve em 45%. Indecisos representam 2%, enquanto eleitores que disseram que vão votar em branco ou anular, são 6%.

No último levantamento do Datafolha, no dia 8 de outubro, Flávio aparecia com 52% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48%. Esse foi o primeiro levantamento após o primeiro turno.

A oscilação de um ponto percentual para cima do presidente Lula acontece após a manifestação do PT na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (11). Além de outras capitais e cidades pelo Brasil que se reuniram em apoio ao presidente Lula.

O Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-00466/2026.

Flávio empilha apoio

A vantagem alcançada por Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial mudou os rumos de sua campanha. Se antes o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se via isolado e com dificuldade para fechar alianças, agora empilha apoios para que seja eleito presidente do Brasil.

No primeiro turno, Flávio recebeu mais de 56 milhões de votos contra 53,8 milhões de votos do presidente Lula candidato à reeleição.

Para o segundo turno, Flávio já conta com o apoio dos ex-candidatos: Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Clariana Barão (Democracia Cristã).

Os partidos que estão com Flávio são: Novo, Federação União Brasil-PP, Podemos, Republicanos, parte do MDB

Na tarde do dia 8 de outubro, Tarcísio, Nunes e Baleia Rossi conversaram por telefone com Flávio Bolsonaro, e ficou decidido que vão se encontrar na terça-feira (13) no QG de campanha do governador reeleito de São Paulo para discutir um possível apoio do MDB ao senador.

Já na terça-feira (13), 17 diretórios do MDB declararam apoio a Flávio em evento com o presidente da sigla, o deputado federal Baleia Rossi.