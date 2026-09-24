Datafolha: Lula registra 40%; Flávio, 36% no primeiro turno

Pesquisa mostrou que oscilou em um ponto percentual, enquanto o senador manteve-se estável

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 40% das intenções de voto no primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 36%.

Ante a rodada anterior, de 17 de setembro, Lula oscilou em um ponto percentual para mais. Antes, o chefe do Executivo pontuou 39%. Já Flávio manteve-se estável.

O levantamento mostrou também que o escritor Augusto Cury (Avante) pontua 5%. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%. O fundador do partido Missão, Renan Santos, tem 3%.

Empatados com 1% estão o ex-governador Romeu Zema (Novo) e a dentista Samara Martins (UP). O jornalista Rui Costa Pimenta (PCO), o veterinário Wilson Grassi (Democrata), a advogada Clariana Barão (DC), o presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Leonardo Avalanche, os professores Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Brancos e nulos correspondem a 5%. São 2% os indecisos.

De 22 a 23 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00304/2026.