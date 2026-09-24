Paes se mantém à frente pelo governo do Rio com 43% dos votos no 1º turno, diz Datafolha

O segundo colocado, o deputado estadual Douglas Ruas (PL), vem em seguida com 30%

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) se mantém à frente na corrida eleitoral pelo governo fluminense. No primeiro turno, Paes aparece com 43%. O segundo colocado, o deputado estadual Douglas Ruas (PL), vem em seguida com 30%.

O candidato do PL mantém a tendência de alta, tendo saído de 19% há um mês e 25% no último levantamento do dia 11 de setembro.

Anthony Garotinho (Republicanos) diminuiu sua porcentagem, mas segue na terceira colocação com 8%. Sua candidatura segue sub judice após o indeferimento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com recurso pendente de julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na pesquisa anterior, Paes somava os mesmos 43% e Ruas tinha 25%. Brancos e nulos eram 9% em agosto, na pesquisa atual a porcentagem diminuiu para 6%.

Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-02205/2026, ouviu 1.204 eleitores de terça-feira (22) a esta quinta. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.