Datafolha: Paes aparece à frente no 1º turno com 43% pelo governo do RJ; Douglas Ruas tem 25%
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) se mantêm à frente na corrida eleitoral pelo governo fluminense. No primeiro turno, Paes aparece com 43%. O segundo colocado, o deputado estadual Douglas Ruas (PL), vem em seguida com 25%.
Veja os números da pesquisa estimulada para o 1º turno, em que o Datafolha mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:
- Eduardo Paes (PSD): 43%
- Douglas Ruas (PL): 25%
- Garotinho (Republicanos): 10%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- William Siri (PSOL): 2%
- André Marinho (Novo): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 1%
- Indecisos: 3%
- Branco/nulo/não vai votar: 9%
Em pesquisa do dia 21 de agosto Paes somava 41% e Ruas tinha 19%. Anthony Garotinho (Republicanos) cresceu e segue na terceira colocação com 10%. Brancos e nulos eram 16% em agosto, na pesquisa atual a porcentagem diminuiu para 9%.
O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é RJ- 09217/2026.
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