De prefeito de Murici a governador: conheça Renan Filho, candidato em Alagoas

Ex-governador por dois mandatos e ex-ministro dos Transportes, senador licenciado tenta voltar ao comando do Estado nas eleições de 2026

Renan Filho, 46 anos, é candidato ao governo de Alagoas nas eleições de 2026 pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Natural de Murici, na Zona da Mata alagoana, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho construiu a carreira política passando pela Prefeitura, Câmara dos Deputados, governo estadual, Senado e Ministério dos Transportes.

Filho do senador Renan Calheiros (MDB), Renan Filho nasceu em 8 de outubro de 1979. Aos 16 anos, mudou-se para Brasília, onde concluiu o ensino médio. Formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília (UnB), em 2003, e posteriormente fez um curso de extensão em políticas públicas voltadas à primeira infância pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

A política entrou cedo na trajetória de Renan Filho. Em 2004, aos 25 anos, foi eleito prefeito de Murici pelo então PMDB. Quatro anos depois, conquistou a reeleição. Durante o período à frente do município, ganhou projeção no cenário político alagoano e passou a disputar cargos em âmbito estadual e nacional.

Em 2010, Renan Filho deixou a Prefeitura de Murici para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi eleito deputado federal por Alagoas pelo PMDB e assumiu o mandato em 2011.

A passagem pelo Congresso antecedeu a primeira disputa pelo governo de Alagoas. Em 2014, aos 34 anos, Renan Filho foi eleito governador no primeiro turno, com 52,16% dos votos válidos, e tornou-se um dos mais jovens a ocupar o cargo na história do Estado.

Dois mandatos no governo

Renan Filho assumiu o governo de Alagoas em janeiro de 2015. Quatro anos depois, foi reeleito para um segundo mandato. Na administração estadual, sua gestão teve como principais áreas de atuação investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

O segundo mandato terminou antes do prazo. Em abril de 2022, Renan Filho renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado. Com a saída, o governo passou por uma sucessão indireta que levou Paulo Dantas ao comando do Estado.

Na eleição daquele ano, Renan Filho foi eleito senador por Alagoas com 845.988 votos, o equivalente a 56,92% dos votos válidos. O mandato começou em 2023 e tem duração de oito anos.

Passagem pelo governo federal

Pouco depois de assumir a cadeira no Senado, Renan Filho foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério dos Transportes. Ele se licenciou do Senado para assumir a pasta no início de 2023.

À frente do ministério, passou a atuar em uma área ligada diretamente à infraestrutura do país, com participação em projetos e programas federais voltados às rodovias, ferrovias e demais setores de transporte.