Direita volta a superar a esquerda no Brasil, aponta Datafolha

Esta é a primeira vez que a direita bate a esquerda na série histórica desde 2014

A maioria dos brasileiros se identifica com a direita em relação à esquerda, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (3). O questionário aponta que 44% dos brasileiros com mais de 16 se dizem de direita ou centro-direita. Já 39% se dizem de esquerda ou centro-esquerda.

A diferença foge da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esta é a primeira vez que a direita bate a esquerda na série histórica desde 2014. Naquele ano, a presidente era Dilma Rousseff (PT) e a direita tinha 45% contra 35% da esquerda.

O estudo é feito fazendo uma série de perguntas baseadas em temas como armas, pobreza, criminalidade, homossexualidade, religião e seis de economia, sobre impostos, leis trabalhistas e atuação do governo.

Em 2022, ano da última eleição, a esquerda tinha 49%, enquanto a direita somava 34%. O governo era de Jair Bolsonaro (PL).

Outro dado apontado pela pesquisa é que 40% dos entrevistados ligam a preguiça à pobreza. Em 2022, esse número era de 22%. Em relação à criminalidade, 64% das pessoas atribuem a criminalidade à maldade das pessoas.

A aceitação da homossexualidade caiu. Segundo o estudo, 72% das pessoas acham que a homossexualidade deveria ser aceita pela sociedade, frente aos 79% de 2022.

A pesquisa foi feita nos dias 17 e 18 de junho, com 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 139 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.