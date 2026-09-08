‘Doa a quem doer’: partidos e políticos reagem ao afastamento de Andrei da PF

Tebet cobra abertura dos sigilos, Caiado elogia decisão de Mendonça e Novo reivindica autoria do pedido contra o diretor-geral da Polícia Federal

O afastamento de Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal provocou reações de integrantes do governo e de partidos de oposição nesta terça-feira (8). Enquanto a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu a apuração das responsabilidades no caso Banco Master, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, elogiou a decisão do ministro André Mendonça. O Partido Novo, autor do pedido contra o chefe da PF, tratou a medida como uma vitória e voltou a defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Em declaração à Jovem Pan, Tebet afirmou que a crise exige uma resposta firme do Supremo Tribunal Federal e que eventuais envolvidos no escândalo devem responder criminalmente, independentemente do cargo que ocupem:“Corrupção é chaga que mata o futuro. A crise institucional sem precedentes exige atuação firme do STF. Qualquer autoridade que esteja envolvida no escândalo do Banco Master tem que responder pelos seus eventuais crimes. O sigilo de tudo deve ser aberto o quanto antes e as responsabilidades apuradas. Doa a quem doer”, declarou a ministra.

Caiado classificou a decisão de Mendonça como “firme e corajosa” e disse que instituições de Estado devem atuar sem interferência política.

“Quem me conhece sabe que sempre defendi lei e ordem caminhando juntas, sem espaço para politização. As instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição. É assim que uma autoridade de verdade exerce o seu papel. O Brasil precisa de postura firme no STF e em qualquer outra instituição do país”, afirmou o governador.

O Partido Novo lembrou que havia solicitado o afastamento de Andrei seis dias antes da decisão. “Quem está envolvido não pode conduzir a investigação. Em qualquer país que funciona de verdade, isso é normal. Mas, no Brasil dos intocáveis, é uma vitória a ser comemorada”, publicou a legenda.

“Seis dias atrás, o NOVO pediu o afastamento de Andrei Rodrigues. Hoje, o ministro André Mendonça acolheu o pedido e o afastou. Cai um intocável. Mas o sistema continua em pé”, acrescentou o partido. Na mesma manifestação, a sigla afirmou que “o próximo passo necessário para o país é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes”.

Zema compartilhou uma mensagem semelhante, dizendo: “Conseguimos o afastamento do Chefe da PF. André Mendonça acaba de afastar o Andrei Rodrigues do Comando da PF. A decisão foi tomada com base no pedido do Partido Novo, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro. Enquanto muitos falam, a gente faz. E seguiremos firmes contra os intocáveis.CHEGA DE INTOCÁVEIS!”. A mensagem foi publicada em suas redes sociais.

Governo prepara recurso

A Advocacia-Geral da União (AGU) recorrerá da decisão de Mendonça. O órgão sustentará que o afastamento invade uma atribuição privativa do presidente da República, responsável por nomear e exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, conforme o artigo 84, inciso XXV, da Constituição. A legislação exige que o cargo seja ocupado por um delegado da PF de classe especial.

A discussão sobre os limites dessa prerrogativa presidencial já chegou ao Supremo em outros momentos de crise institucional, principalmente em processos que levantavam suspeitas de desvio de finalidade em nomeações.

O afastamento foi submetido à análise do Supremo. Luiz Fux e Nunes Marques anteciparam seus votos pela manutenção da medida antes de um pedido de vista interromper o julgamento, formando maioria com Mendonça.