Douglas Ruas prepara secretariado após confirmação da vitória no Rio

TRE-RJ oficializou resultado no primeiro turno após retotalização de votos; governador eleito chegou a 50,88% e anunciou prioridades para a gestão

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), anunciou que começará a convidar integrantes de seu futuro secretariado neste domingo (11), após a confirmação de sua vitória no primeiro turno pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O resultado foi oficializado depois de uma retotalização dos votos determinada pela Justiça Eleitoral.

Em declaração à TV Globo, Ruas afirmou que pretende rever o orçamento estadual, que enfrenta déficit, ampliar o efetivo da Polícia Militar e entregar um hospital nos primeiros 100 dias de governo. Ele assumirá o comando do estado em 2027.

Retotalização garantiu vitória no primeiro turno

A cerimônia de retotalização dos votos durou menos de 20 minutos. O procedimento foi realizado depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), tornando nulos os 274.411 votos atribuídos ao candidato.

Com a mudança no total de votos válidos, Douglas Ruas passou de 49,7% para 50,88%. Eduardo Paes (PSD), seu principal adversário, passou de 42,76% para 44,16%.

A Constituição prevê a eleição em primeiro turno para governador quando um candidato recebe mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Com o novo cálculo, Ruas ultrapassou essa marca.

O presidente do TRE-RJ, desembargador Cláudio de Melo Tavares, anunciou a confirmação do resultado e destacou que Ruas alcançou a maioria absoluta necessária para vencer no primeiro turno.

Prioridades de governo e campanha presidencial

Depois da oficialização do resultado, Ruas manteve a participação em agendas de campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No sábado (10), participou de um encontro com mulheres e fez referências às propostas de governo voltadas ao público feminino.

“A mulher tem que estar presente na segurança, na educação, na saúde”, afirmou Ruas. Ele também elogiou sua vice, Fernanda Louback, e disse que o futuro governo pretende desenvolver políticas públicas para a proteção, a saúde e as oportunidades para as mulheres.

O deputado federal reeleito Altineu Côrtes (PL-RJ), um dos articuladores da campanha de Ruas, afirmou que a experiência do governador eleito como policial civil será importante para a área da segurança pública. Ele também participou da mobilização pela candidatura de Flávio Bolsonaro no Rio.

Citado como possível candidato à presidência da Câmara em 2027, Altineu disse que a prioridade do PL é conquistar o comando do Senado, mas atribuiu a definição das candidaturas às negociações conduzidas por Flávio Bolsonaro e pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

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