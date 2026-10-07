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Política

‘Em breve eu me pronunciarei’, diz Augusto Cury sobre apoio no segundo turno

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que está em silêncio, mas 'conversando olho no olho com quem tem que conversar' e pediu 'paciência' aos seus eleitores.

Estadão Conteúdo

Augusto Cury (Avante) vota em Colina, interior de São Paulo
escritor Augusto Cury (Avante) foi o terceiro candidato mais bem votado na eleição presidencial CÉLIO MESSIAS/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Terceiro candidato mais bem votado no primeiro turno das eleições presidenciais, o escritor Augusto Cury (Avante) voltou a publicar um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (07) sem, no entanto, indicar apoio explícito no segundo turno. No vídeo, ele diz que está em silêncio, mas “conversando olho no olho com quem tem que conversar” e pediu “paciência” aos seus eleitores.

“Por favor, tenha paciência, quem não é amigo da paciência não é amigo da sabedoria. E quem não é amigo da sabedoria toma atitudes precipitadas e inadequadas. Em breve eu me pronunciarei”, diz o escritor. Ele também fez um apelo à necessidade de “pacificar o País”, encerrar a “guerra de ódios” e “falar de projetos”.

Cury teve 3.448.569 votos no primeiro turno, cerca de 2,89% dos votos válidos. O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 25, entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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