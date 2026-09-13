Ex-ministros, economistas e juristas assinam carta de apoio a Fachin
Ex-ministros de Estado, economistas e juristas são algumas das personalidades públicas que assinam uma carta em apoio ao presidente do STF, Edson Fachin, em meio à crise que assola a Suprema Corte.
O documento diz que o magistrado tenta assegurar “a mais rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas”.
Armínio Fraga, Pérsio Arida, Miguel Reale Jr., José Eduardo Martins Cardozo, Sergio Nobre – presidente da CUT – e os fundadores da Natura são alguns dos que assinam a carta.
Leia a carta de apoio a Fachin na íntegra:
Senhor Ministro Presidente,
Os cidadãos e representantes da sociedade civil abaixo assinados vêm manifestar seu integral apoio às medidas adotadas por V. Ex.ª, com o objetivo de preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e promover, sob a estrita observância do devido processo legal, a mais rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas.
Para isso, é fundamental assegurar ampla transparência às investigações e à sessão plenária marcada para o próximo dia 15 de setembro, que deve ocorrer de forma pública, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Estamos vivendo a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal e certamente uma das mais graves de nossa acidentada história republicana. A apuração dos fatos e a responsabilização daqueles que eventualmente violaram a lei e a dignidade de seus cargos são indispensáveis para que possamos recobrar a confiança nas instituições e preservar nossa democracia.
Entendemos, ainda, que a superação dessa crise exigirá reformas institucionais urgentes, capazes de fortalecer a colegialidade, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse, estabelecer padrões rigorosos de conduta e ampliar a transparência e o controle social sobre a Corte e seus integrantes.
O Supremo Tribunal Federal não pode deixar que sua jurisdição seja capturada por interesses escusos, de natureza pessoal, política ou econômica, que atentem contra nossa democracia constitucional.
Respeitosamente,
Adriana Maria Martins • Adriano Fernandes Ferreira • Affonso Bevilaqua • Ainah Angelini • Alcir Rocha dos Santos • Alessandro Lombardi • Alexandra Benedito • Alexandre Lima Wunderlich • Alexandre Schwartsman • Alexandre Silva • Aline Maron Setenta • Amarílio Macêdo • Amauri Guilherme Bier • Ana Carla Abrão • Ana Elisa Bechara • Ana Frazão • Ana Paula Pessoa • André Lara Resende • André Rosilho • Angélica Maria de Queiroz • Antonio Angelo Faragone • Antonio Carlos Aidar • Antonio Claudio Mariz de Oliveira • Antonio Jacinto Matias • Antonio Luiz Seabra • Antonio Machado de Barros • Antônio Neto • Antonio Nobrega • Armínio Fraga • Atila Roque • Ayrton Jorge Neto • Beatriz Montenegro Castelo • Bernardo Machado de Barros • Caio Mario da Silva Pereira Neto • Camila Werneck • Camilo Zufelato • Candido Bracher • Carla Müller da Rosa • Carlos Ari Sundfeld • Carlos Francisco Jereissati • Celso Campilongo • Celso Cintra Mori • Cida Bento • Clarissa Gross • Claudio Contador • Claudio Haddad • Clemente Ganz Lúcio • Cristina Pinotti • Daniel Gleizer • Daniel Goldberg • Daniel Mitidiero • Danilo Cunha Lopes • Demosthenes Madureira de Pinho Neto • Denis Mizne • Diogo Leonardo Machado de Melo • Duda Sirotsky • Edmar Bacha • Eleazar de Carvalho Filho • Eliana Anastasia Cardoso • Elizângela Treméa • Eloise Torres Amado • Eugenio Bucci • Fabiana Severi • Fábio Azem • Fabio Barbosa • Fabio Ulhoa Coelho • Felipe Cardoso Moreira de Oliveira • Fernando Bueno • Fernando Kuyven • Filipe Lôbo Gomes • Flavia Piovesan • Flávia Rahal • Flávio Unes • Francisco Gomes • Gabriela Machado • Gabriella Hizume • Georges Grego • Gerson Branco • Gisela Sampaio Guedes • Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke • Guilherme Passos • Guilherme Peirão Leal • Hélio Santos • Henrique Cambiaghi Filho • Horácio Piva • Igor Rocha • Jacintho Arruda Câmara • Jackson Medeiros Schneider • João Carlos Gonçalves (Juruna) • João Cesar de Queiroz Tourinho • Joaquim Falcão • Jorge Kalil • José Araújo Avelino • José Carlos Dias • José Eduardo Martins Cardozo • José Emílio Nunes Pinto • José Guimarães Monforte • José Horácio Halfeld • José Pio Borges • José Reginaldo Inácio • José Roberto Mendonça de Barros • José Vicente • Josué Christiano Gomes da Silva • Josué Emilio Möller • Judith Martins Costa • Júlia Dias Leite • Júlio César de Sá da Rocha • Julio Gonzaga Andrade Neves • Leandro Pinto • Leonardo Burlamaqui • Leonardo Sica • Lucas Dutra Bortolozzo • Lucas Silveira dos Anjos • Lúcia Hauptman • Luciana de Oliveira Hall • Luciano Coutinho • Luis Stuhlberger • Luis Terepins • Luiz Felipe de Alencastro • Luiz Fernando Figueiredo • Manoel Poladian • Manuela Carneiro da Cunha • Marcelo Barbará • Marcelo Buttelli • Marcelo Pereira Lopes de Medeiros • Márcia Santana Fernandes • Marcos Alberto Lederman • Marcos Kisil • Marcos Mendes • Maria Hermínia Tavares de Almeida • Maria Lúcia Gonçalves Pereira • Maria Paula Dallari • Maria Silvia Bastos Marques • Maria Stella Gregori • Maria Tereza Fleury • Maria Thereza Sadek • Mariana Conti Craveiro • Mário Bernardini • Mario Engler • Mário Magalhães Carvalho Mesquita • Mario Shapiro • Mateus Bandeira • Matheus Falc • Maura de Salles Aguiar • Miguel Reale Jr. • Miguel Torres • Milton Seligman • Nilza Pereira Almeida • Oscar Ferreira da Silva • Oscar Vilhena Vieira • Patrícia Fortes Attademo Ferreira • Patrícia Passos • Patrícia Vanzolini • Paulo Doron R. de Araujo • Paulo Vannuchi • Pedro de Camargo Neto • Pedro Evangelinos • Pedro Jereissati • Pedro Luiz Barreiros Passos • Pedro Malan • Pedro Parente • Pedro Wongtschowski • Pérsio Arida • Rafael Branco Xavier • Ricardo Gallo • Ricardo Patah • Ricardo Steinbruch • Roberta Alexandr Sundfeld • Roberto Beck • Roberto Bielawski • Roberto Brant • Roberto Cruz Garcia • Roberto Dias • Roberto Nagy • Ronaldo Leite • Ronaldo Porto Macedo Júnior • Rui Carlo Dissenha • Ruy Souza e Silva • Sabrina Cassol • Salo Seibel • Sergio Fausto • Sergio Nobre • Sonia Quintella de Carvalho • Sônia Zerino • Sylvia Demetresco • Teca Grego • Tercio Sampaio Ferraz • Teresa Bracher • Teresa Vendramini • Theo Dias • Thiago Amparo • Torquato da Silva Castro Júnior • Tula Wesendonck • Valdecir Nascimento • Vanessa Beca • Vera Monteiro • Walter Schalka • Yasser Gabriel
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