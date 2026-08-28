Flávio associa Master a Lula e diz que Bolsonaro foi julgado por ‘inimigos’: ‘Golpe da Disney’

O candidato afirmou ainda que respeitará o processo eleitoral e o resultado das eleições

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) associou nesta sexta-feira (28) o escândalo do Banco Master com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu “farsa” ao ser acusado pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. “É a depradação de patrimônio público por wi-fi? O golpe da Disney, já que eles estavam nos EUA? Claramente, isso tudo foi uma farsa”, disse Flávio.

As declarações foram feitas durante sabatina de Flávio ao Jornal Nacional, da TV Globo. Após ser perguntado sobre a sua relação com o banqueiro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ele disse que é apenas sobre o filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A única relação que eu tinha com ele [Vorcaro] é do filme, eu não queria que essa obra de arte fosse perdida. Todo o patrocínio que foi feito foi usado no filme, não tem absolutamente nada de errado em um filho buscar financiamento pelo filme do próprio pai”, afirmou.

Para o candidato do PL, quem deve explicações sobre a relação com Vorcaro, é Lula. “Ele é sócio, ele é conselheiro, ou ele é só amigo do Vorcaro? Quem deve explicações é o atual presidente da República”, disse o candidato.

Quando perguntado sobre os atos anti-democráticos do 8 de janeiro, Flávio negou que seu pai tenha relação com o caso e que foi julgado pelos seus “inimigos”.

“Grande farsa armada para tirar Bolsonaro da vida pública. Ele foi julgado por seus inimigos. Que organização criminosa armada? As pessoas nem se conheciam, e não foi encontrada uma arma. Como Bolsonaro é condenado por depredação de patrimônio público se ele estava nos EUA? Isso foi uma farsa. Quem julgou ele foi (o ministro) Alexandre de Moraes, inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Dino e Zanin, indicados pelo Lula. Você acha que isso foi um julgamento justo?” Flávio Bolsonaro

Resultado das eleições

Em relação à declaração dada por Flávio sobre as urnas eletrônicas no dia 21 de julho, ele afirmou que se equivocou. “Eu falei equivocadamente. Jamais questionei o processo eleitoral”, afirmou.

Na época, em evento com diplomatas em Brasília, durante sua fala o parlamentar divulgou dado falso sobre urna eletrônica.

O senador citou a recente divulgação de documentos da CIA, o serviço secreto dos Estados Unidos, pelo governo norte-americano. Os relatórios de inteligência indicaram uma suposta capacidade de manipulação dos sistemas eletrônicos de votação na Venezuela.

Aos diplomatas, Flávio afirmou que a programação das urnas eletrônicas utilizadas na Venezuela teria sido modificada para que os votos do pleito de 2012 fossem alterados. A empresa Smartmatic fornece os equipamentos para a eleição no país sul-americano.

Durante a sabatina desta sexta-feira, ele afirmou porém que vai respeitar o processo eleitoral. Quando questionado se aceitaria o resultado nas urnas mesmo se perdesse, Flávio disse que não vai perder. “Vou respeitar o processo eleitoral. Não vou perder essa eleição, e digo mais, vou ganhar no primeiro turno”, finalizou o candidato.