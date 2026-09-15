Flávio Bolsonaro não sabia que era investigado por ‘Dark Horse’, diz Marinho
O coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL), senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou nesta terça-feira (15) que o presidenciável não sabia que era investigado pelo caso Dark Horse até a retirada do sigilo do procedimento.
“Nem o senador Flávio Bolsonaro sabia, porque estava dentro do inquérito. Ele não foi acionado, o advogado não falou. Soubemos quando caiu o sigilo”, alegou o parlamentar a jornalistas no Senado.
Marinho disse que a investigação foi aberta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça após um pedido relacionado a informações da Polícia Federal (PF) e defendeu que o procedimento avance.
Segundo ele, a defesa e a produtora responsável pelo filme entregaram documentos para apuração. Flávio ainda não prestou contas publicamente sobre os recursos repassados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Mendonça autorizou que Flávio Bolsonaro seja investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção no financiamento de Dark Horse.
A ordem foi proferida em julho e só veio a público após o levantamento parcial do sigilo da investigação que apura as fraudes atribuídas a Vorcaro e suas conexões políticas em Brasília.
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