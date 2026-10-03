Flávio Bolsonaro pede retirada de publicações de Erika Hilton sobre candidato a vice

A campanha do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acionou a Justiça Eleitoral contra publicações da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) que mencionam uma acusação de estupro de vulnerável envolvendo Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio. Segundo Erika, o pedido busca impedir que ela associe Gaspar à acusação. Nesta sexta-feira (3), a deputada reagiu nas redes sociais e classificou a iniciativa como uma tentativa de censura. O caso está sob análise do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A controvérsia envolve publicações feitas por Erika ao longo da campanha. Em uma delas, após Flávio Bolsonaro defender a castração química de condenados por crimes sexuais, a parlamentar questionou o candidato sobre Alfredo Gaspar e afirmou que o vice era acusado de estupro de vulnerável.

Neste sábado, Erika voltou ao assunto. A deputada afirmou ter sido informada de que Flávio havia recorrido à Justiça contra ela e sustentou que a existência da acusação contra Gaspar é uma informação pública. Na mesma publicação, voltou a mencionar diversas vezes o caso e pediu votos para sua candidatura à reeleição e para Lula (PT).

Acusação contra vice de Flávio vem de outros parlamentares

A acusação mencionada pela deputada tem origem em uma notícia-crime apresentada à Polícia Federal, em março, pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) e pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). O documento atribuiu a Alfredo Gaspar a prática de estupro de vulnerável. Gaspar nega a acusação e afirma que o caso tem motivação política relacionada à sua atuação na CPMI do INSS.

A Polícia Federal chegou a pedir providências para apuração do caso no Supremo Tribunal Federal.

Mais embates

A nova disputa judicial ocorre poucos dias depois de outro embate entre Flávio Bolsonaro e Erika Hilton. A deputada teve uma publicação incluída inicialmente entre os conteúdos que deveriam ser retirados das redes sociais no processo envolvendo informações sobre uma suposta intenção de Flávio de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

Posteriormente, André Mendonça reconsiderou especificamente o caso de Erika e determinou a manutenção da publicação. O ministro concluiu que o texto da deputada não apresentava como fato a alegação de que Flávio pretendia retirar o título da santa, mas fazia uma referência de caráter condicional a uma eventual retomada da discussão.

A reportagem tentou contato com Erika Hilton, mas não conseguiu retorno até o fim da publicação.