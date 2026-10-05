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Política

Flávio diz que Congresso está configurado para um presidente como ele

No domingo, o PL, sigla o presidenciável, elegeu 19 senadores e 121 deputados federais

Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro faz campanha em Chapecó
Juntamente com partidos de centro-direita, o campo deve formar uma maioria parlamentar na próxima legislatura Foto: ISABELA DA SILVA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (5) que o resultado das eleições para o Congresso criou uma base favorável a um eventual governo seu.

“A maioria esmagadora que fizemos no Congresso trará de volta a segurança jurídica que o país tanto precisa para crescer. O Legislativo federal está configurado para um presidente como Flávio Bolsonaro”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

No domingo, o PL, sigla de Flávio, elegeu 19 senadores e 121 deputados federais. Juntamente com partidos de centro-direita, o campo deve formar uma maioria parlamentar na próxima legislatura.

Flávio também afirmou que pretende trabalhar em conjunto com governadores e prefeitos e fez uma sinalização a outras siglas: “Faço o compromisso de sempre colocar o povo acima de qualquer questão partidária, pois, por exemplo, o combate efetivo ao narcoterrorismo tem que ser feito em conjunto com governadores e prefeitos”, escreveu.

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