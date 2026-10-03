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Política

Flávio fez último ato de rua antes do 1º turno ao lado de aliados no Rio

Flávio estava em um carro ao lado do candidato ao governo do Rio Douglas Ruas (PL) e do candidato ao Senado Carlos Jordy

Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) iniciou na tarde deste sábado (3) uma carreata e motociata entre os bairros de Campo Grande e Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, em seu último ato de rua antes do primeiro turno.

Flávio estava em um carro ao lado do candidato ao governo do Rio Douglas Ruas (PL) e do candidato ao Senado Carlos Jordy (PL). A saída estava prevista para as 15h, mas o deslocamento começou depois das 16h.

“Esse é o último ato na rua antes de vencer a eleição”, afirmou Flávio no início da mobilização. O candidato também disse que seus apoiadores verão “o Bolsonaro subindo a rampa do Planalto” e declarou: “Meu partido é Deus, pátria e família”. Flávio não falou com a imprensa antes do início do percurso.

Entre os apoiadores presentes no ato, há pessoas usando máscaras com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e carregando faixas com a inscrição “Fora Lula”. Também foram registradas fantasias de presidiário usadas em críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de manifestações de apoio aos Exércitos brasileiro e americano. A motociata segue de Campo Grande em direção a Bangu. A agenda divulgada pela campanha prevê chegada na Praça da Fé.

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