Flávio rebate Lula e diz que petista é o ‘único que quer tarifaço’: ‘Envergonhou o Brasil’

Ataque aconteceram nesta quinta-feira (02) após os senador enviar uma carta aos Estados Unidos pedindo que as sanções fosse adiantas para depois das eleições

O senador e pré-candidata à Presidência, Flávio Bolsonaro, respondeu aos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que disse que a carta enviado aos Estados Unidos é ‘mais uma traição da Pátria’. Segundo o senador, o atual mandatário é o ‘único que quer o tarifaço contra os produtos brasileiros‘. “Meu pedido é simples: não imponham tarifas ao Brasil. Não punam os brasileiros pelos erros do lulopetismo.”, disse o senado. que viaja aos Estados Unidos no dia 06 de julho.

“Eu sou o oposto do Lula. Eu luto contra os narcoterroristas, trabalho de verdade contra as tarifas e vou defender sempre o nosso Pix, criado no governo Bolsonaro. O Pix é brasileiro, sem taxa, e ninguém mexe.”, escreveu Flávio.

Além do tarifaço, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Lula envergonhou o Brasil perante ao mundo. “Ignorou o sofrimento de mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por esses narcoterroristas.”, disse. “Fez isso acreditando que pode transformar a possível punição às empresas brasileiras em uma falsa narrativa de “defesa da soberania”. Lula está se lixando para o Brasil. Faz qualquer coisa para tentar se reeleger.”, acrescentou.

Lula é o ÚNICO que quer o tarifaço contra produtos brasileiros.



Provocou, esbravejou, não negociou e fez lobby a favor do PCC e do Comando Vermelho para que não fossem classificados como terroristas.



Envergonhou o Brasil perante o mundo! Ignorou o sofrimento de mais de 50… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 2, 2026

Críticas a família Bolsonaro

As declarações de Flávio vem após Lula, também por meio das redes sociais, criticar a família Bolsonaro e destacar que “nossa Pátria não está à venda”. A declaração vem após carta enviado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro à Donald Trump sobre o tarifaço.

“Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria”, escreveu. Lula afirmou que é “inaceitável” que a família Bolsonaro submeta o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. “Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer nação do mundo”, afirmou.

Carta de Flávio

Em carta enviada aos Estados Unidos, Flávio sugeriu que o governo norte-americano que apliquem a Lei Magnitsky contra eventuais infratores “identificáveis” ao invés de impor tarifas de 25% sobre importações brasileiras. O parlamentar apresentou a medida em carta enviada na quarta-feira (1º) ao escritório de Representante Comercial norte-americano no qual pediu que as sanções a produtos do Brasil seja adiada até as eleições para não beneficiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na carta, Flávio afirmou que o Pix é “uma das marcas registradas” do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador disse que o meio de pagamento representa “um avanço tecnológico” com “poder empreendedor transformador”. Uma visão que, segundo o parlamentar, Trump compartilha.