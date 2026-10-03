Forças Armadas mobilizam 26,5 mil militares para as eleições deste domingo

Marinha, Exército e Aeronáutica atuarão em 482 municípios na segurança da votação e darão apoio ao transporte de urnas e equipes em áreas de difícil acesso

Além do esquema de segurança, as Forças Armadas prestarão apoio logístico em 121 localidades de 44 municípios, distribuídos por oito estados.

As Forças Armadas vão mobilizar 26,5 mil militares para apoiar a Justiça Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4). A operação envolve ações de segurança durante a votação e a apuração, além do transporte de urnas, equipamentos e equipes para regiões de difícil acesso.

Na chamada Garantia da Votação e da Apuração (GVA), militares atuarão em 482 municípios de 12 estados, alcançando 8.827 locais de votação. O emprego das tropas ocorre a pedido da Justiça Eleitoral e mediante autorização da Presidência da República.

A operação reúne integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que farão patrulhamento e ações de presença em áreas definidas pela Justiça Eleitoral. O trabalho será coordenado com os órgãos de segurança pública e seguirá as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A GVA é prevista pelo Código Eleitoral e tem como objetivos preservar a ordem pública, garantir o funcionamento dos trabalhos eleitorais e assegurar o livre exercício do voto.

Áreas isoladas

Além do esquema de segurança, as Forças Armadas prestarão apoio logístico em 121 localidades de 44 municípios, distribuídos por oito estados.

Militares serão responsáveis por auxiliar no deslocamento de urnas eletrônicas, equipamentos, materiais e equipes eleitorais, principalmente em pontos onde as condições geográficas dificultam o transporte convencional.

A operação utilizará aviões, helicópteros, embarcações e viaturas militares. Os meios serão empregados para alcançar comunidades isoladas, terras indígenas, localidades ribeirinhas e outras áreas remotas.

O apoio militar à Justiça Eleitoral nesse tipo de região é realizado tradicionalmente durante as eleições. Para o pleito de 2026, a atuação foi autorizada pelo Decreto nº 13.073, de julho deste ano, e poderá sofrer alterações de acordo com novas demandas apresentadas pelo TSE.