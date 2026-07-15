Genial/Quaest: 42% concordam mais com Michelle em atrito com Flávio; senador tem 18%

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (15) também mostra que 45% avaliam que a ex-primeira-dama acertou ao divulgar os vídeos

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15), aponta que 42% dos brasileiros concordam mais com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no desentendimento público com seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). De acordo com o levantamento, 18% dos entrevistados dão razão ao parlamentar.

Os dados mostram ainda que 3% concordam em parte com ambos e 22% afirmam não concordar com nenhum dos dois. Outros 15% não souberam ou não quiseram responder.

O conflito tornou-se público em junho, quando Michelle Bolsonaro publicou vídeos relatando ter sido humilhada por Flávio Bolsonaro durante um telefonema. Sobre a decisão de divulgar o caso nas redes sociais, 45% dos entrevistados avaliaram que a ex-primeira-dama acertou, enquanto 38% consideraram a atitude um erro. Cerca de 17% não responderam.

A Genial/Quaest também questionou o nível de conhecimento sobre o episódio. De acordo com o levantamento, 49% afirmaram que já sabiam da existência dos vídeos, enquanto 51% tomaram conhecimento da polêmica no momento da entrevista.

Motivações

A pesquisa também consultou os eleitores sobre o que teria motivado Michelle a publicar as críticas. Para 34%, a intenção principal seria o desejo de se viabilizar como candidata à Presidência no lugar de Flávio Bolsonaro. Outros 25% acreditam que a motivação foi a oposição a alianças políticas específicas, e 16% avaliam que ela apenas respondeu a desrespeitos sofridos.

Quanto aos reflexos na pré-candidatura do senador à Presidência, 47% acreditam que a participação direta de Michelle na campanha não aumenta as chances de vitória de Flávio. Já 38% avaliam que a presença dela amplia as chances de eleição do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. 15% não opinaram.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.

Michelle x Flávio: relembre o atrito

O desentendimento entre Michelle e Flávio Bolsonaro veio a público em 24 de junho, quando a ex-primeira-dama publicou vídeos nas redes sociais afirmando ter sido “maltratada”, “desrespeitada” e “humilhada” pelo senador durante uma conversa por telefone. Segundo ela, Flávio teria dito que não cabia a ela opinar sobre as deliberações do PL.

A desavença teve como origem as articulações eleitorais do partido no Ceará. Michelle criticou o apoio do presidente estadual do PL, deputado André Fernandes (PL-CE), ao pré-candidato ao governo Ciro Gomes (PSDB). Ela defendia que a vereadora Priscila Costa (PL-CE) fosse uma das candidatas da legenda ao Senado no estado e afirmou que se sentiu “apunhalada” por Flávio ao vê-lo defender André Fernandes.

Michelle também declarou que Flávio publicou críticas contra ela nas redes sociais e afirmou que os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro fizeram manifestações parecidas, o que, segundo ela, deu a impressão de uma ação coordenada.

No mesmo dia da divulgação dos vídeos, Flávio negou ter tido a intenção de ofender a madrasta, afirmou que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e pediu desculpas caso suas palavras tenham ofendido. O senador também disse reconhecer o trabalho de Michelle à frente do PL Mulher e o apoio prestado a Bolsonaro.

Dias depois, em 30 de junho, Michelle anunciou que deixaria a presidência do PL Mulher para se dedicar aos cuidados com o marido e a filha. Em nota, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que divergências são naturais em um partido do tamanho da legenda e disse respeitar a decisão da ex-primeira-dama.