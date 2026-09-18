José Múcio tem número clonado por golpistas que pedem dinheiro a contatos; veja prints

Nas conversas, os criminosos se passam por Múcio e afirmam que o ministro estaria organizando um suposto evento beneficente em auxílio a crianças

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve o número clonado em um aplicativo de mensagens e passou a ser usado por golpistas para pedir dinheiro a seus contatos. A assessoria do ministério confirmou, à Jovem Pan, nesta sexta-feira (18), que as mensagens são falsas e não partiram de Múcio.

Nas conversas, os criminosos se passam por Múcio e afirmam que o ministro estaria organizando um suposto evento beneficente em auxílio a crianças. Em seguida, dizem que uma pessoa chamada “Pedro Reis”, apresentada como organizadora do evento, entraria em contato com o destinatário.

“Bom dia, tudo bem? Vou fazer um evento, vou te enviar o convite. Será um prazer você estar”, diz parte da mensagem enviada em nome do ministro.

Em outro trecho, o golpista pede uma contribuição financeira e afirma que cada convidado estaria fazendo uma doação. “Será um evento, vou estar ajudando crianças […] cada convidado meu está fazendo a doação no valor de 5 reais, conto com a sua presença”, afirma a mensagem. O criminoso também fornece o contato de uma pessoa identificada como “Pedro”, apresentada nas mensagens como sobrinho de José Múcio, e orienta a vítima a procurá-la para receber o suposto convite.

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