JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Política

José Múcio tem número clonado por golpistas que pedem dinheiro a contatos; veja prints

Criminosos se passam pelo ministro da Defesa e solicitam contribuições para um suposto evento beneficente
Bruno Pinheiro Marcelo Bamonte

Bruno Pinheiro e Marcelo Bamonte

ministro da defesa, José Múcio
Nas conversas, os criminosos se passam por Múcio e afirmam que o ministro estaria organizando um suposto evento beneficente em auxílio a crianças Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve o número clonado em um aplicativo de mensagens e passou a ser usado por golpistas para pedir dinheiro a seus contatos. A assessoria do ministério confirmou, à Jovem Pan, nesta sexta-feira (18), que as mensagens são falsas e não partiram de Múcio.

Nas conversas, os criminosos se passam por Múcio e afirmam que o ministro estaria organizando um suposto evento beneficente em auxílio a crianças. Em seguida, dizem que uma pessoa chamada “Pedro Reis”, apresentada como organizadora do evento, entraria em contato com o destinatário.

“Bom dia, tudo bem? Vou fazer um evento, vou te enviar o convite. Será um prazer você estar”, diz parte da mensagem enviada em nome do ministro.

Em outro trecho, o golpista pede uma contribuição financeira e afirma que cada convidado estaria fazendo uma doação. “Será um evento, vou estar ajudando crianças […] cada convidado meu está fazendo a doação no valor de 5 reais, conto com a sua presença”, afirma a mensagem. O criminoso também fornece o contato de uma pessoa identificada como “Pedro”, apresentada nas mensagens como sobrinho de José Múcio, e orienta a vítima a procurá-la para receber o suposto convite.

Veja imagens:

Assuntos

continue lendo

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro Política Vorcaro se reuniu com Gilmar Mendes para pedir voto em causa bilionária, diz jornal Encontro teria acontecido em 2024, quando o ex-dono do Banco Master tinha contrato de R$ 500 mil mensais com então cunhado do ministro
  1. Bolsonaro e Lula aumentaram Bolsa Família a pouco tempo das eleições; compare Nícolas Robert · há 2 horas
  2. PGR se manifesta a favor de deixar pai de Vorcaro sair pra fazer exames médicos Nícolas Robert · há 3 horas
  3. Quem é Otaviano Pivetta, governador do Mato Grosso que disputa a reeleição Sarah Américo · há 5 horas
  4. Defesa de Vorcaro pede a Fachin revogação da prisão preventiva Nícolas Robert · há 5 horas