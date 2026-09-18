PGR se manifesta a favor de deixar pai de Vorcaro sair pra fazer exames médicos

Segundo o parecer diulgado nesta sexta-feira (18), Henrique Vorcaro informou apresentar 'sintomas de possível crise de diverticulite'

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, se manifestou a favor nesta sexta-feira (18) de que o pai do ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, saia temporariamente da prisão e realize exames médicos relacionados a um possível quadro de diverticulite. A petição foi enviada ao ministro André Mendonça, relator do caso Master na Corte.

Na manifestação, Gonet relatou que Henrique Vorcaro precisou ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após apresentar sintomas de uma “possível crise de diverticulite”.

“Henrique Moura Vorcaro informou apresentar sintomas de possível crise de diverticulite, o que o levou a Unidade de Pronto Atendimento próxima à unidade prisional na qual se encontra” Manifestação do PGR, Paulo Gonet

Diverticulite é a inflamação ou infecção dos divertículos, pequenas bolsas que podem se formar na parede do intestino, principalmente no cólon.

Henrique Vorcaro está preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) desde maio de 2026. Segundo a investigação, ele teria atuado em conjunto com o filho como demandante, beneficiário e financiador de serviços ilícitos atribuídos ao grupo “A Turma”, suspeito de fazer ameaças, monitorar pessoas e obter ilegalmente informações sigilosas de investigações.

Gonet pontuou que a realização de exames de Henrique Vorcaro está condicionada “ao regramento do estabelecimento prisional, que deve estabelecer a melhor forma de sua operacionalização”.

Referida saída, porém, deve estar sujeita ao regramento do estabelecimento prisional, que deve estabelecer a melhor forma de sua operacionalização Paulo Gonet

Pedido de prisão domiciliar

Na quinta-feira (17), a defesa do pai de Daniel Vorcaro pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a mudança da prisão preventiva para a domiciliar de Henrique Vorcaro.

“Requer a Vossa Excelência, autoridade judiciária responsável pela suspensão do referido processo, seja revista e revogada a aludida providência, tendo em vista se tratar de réu preso, há mais de 90 dias, sem nova fundamentação; não haver e não ser possível prever-se a definição das competências antes mencionadas; que padece de doença com grande capacidade de risco à vida” Defesa de Henrique Vorcaro

Os advogados justificaram que mesmo após mais de 90 dias da prisão ainda não aconteceu uma reavaliação do caso. O empresário foi detido no dia 14 de maio, durante a 6ª fase da Operação Compliance Zero.

Na época, a corporação informou em nota que o objetivo da operação era aprofundar as investigações de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.

Policiais federais cumpriram, ao todo, sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Quando Henrique Vorcaro foi preso, seus advogados afirmaram que a decisão era baseada “em fatos cuja comprovação da licitude e do lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo”. “O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer”, diz a nota.