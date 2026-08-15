Líder do PT na Câmara que sofreu AVC deixa UTI

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã deste sábado (15). O deputado federal permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Uczai foi internado na terça-feira (11) depois de passar mal durante a reunião de líderes. Ele foi encaminhado ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED) de maca. Depois, foi transferido ao Hospital DF Star, onde foi submetido a exames.

O episódio interrompeu a reunião do colégio. Logo depois, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a ordem do dia.

Em nota, a assessoria de Uczai informou, também neste sábado, que o líder da bancada “encontra-se consciente, com boa evolução do quadro clínico, sem comprometimento cognitivo ou motor”. Segundo a equipe do deputado, a previsão é de que ele deixe o hospital na segunda-feira (17).