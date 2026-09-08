Lula deveria recorrer ao plenário antes de afastar Andrei, diz Marco Aurélio Carvalho

Consultor da campanha do presidente também defendeu o petista deve convocar o Conselho da República

Marco Aurélio Carvalho, consultor jurídico da campanha de reeleição do presidente Lula, afirmou nesta terça-feira (8) que o petista deveria recorrer do afastamento de Andrei Rodrigues da Polícia Federal (PF) ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), antes de cumprir a decisão.

O diretor-geral da PF foi afastado após decisão do ministro André Mendonça. Ele foi acompanhado por Luiz Fux e Nunes Marques na 2ª Turma.

Marco Aurélio também defendeu que Lula deve convocar o Conselho da República, que é um órgão de consulta e aconselhamento do Presidente, convocado em momentos de crise institucional e de defesa do Estado Democrático.

O grupo é composto por presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, ministro da Justiça, além de parlamentares e membros da sociedade civil.

O Presidente Lula deve se reunir com urgência com o Ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio Carvalho

O ministro Gilmar Mendes pediu vista para analisar o caso, o que suspenderia o julgamento, mas Fux e Nunes Marques já haviam antecipado os votos.

A decisão de Mendonça também suspendeu o diretor de Inteligência Policial da PF, Leandro Almada da Costa.

Entenda o caso

A crise entre integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal ganhou força após o ministro André Mendonça retirar, em 1º de setembro, o sigilo de documentos de uma investigação que reúne registros da relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O material, produzido pela PF a partir de dados extraídos do celular do banqueiro, apresenta mensagens, encontros e negociações envolvendo Vorcaro e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes.

O documento, classificado como uma Informação de Polícia Judiciária de Análise (IPJ-A), havia sido encaminhado a Mendonça em 27 de agosto. Segundo a PF, o celular de Vorcaro possuía quatro registros diferentes associados ao mesmo número de telefone: “Alexandre de Moraes BRASILIA”, “Novo”, “STF TSE NOVO” e “Eu STF”. O número teria sido compartilhado com o banqueiro pelo ex-ministro das Comunicações Fábio Faria em dezembro de 2023. A investigação também identificou mensagens encaminhadas por Vorcaro ao contato registrado como “Alexandre de Moraes BRASILIA”.

Na última quinta-feira (3), Moraes determinou o envio ao presidente do STF, Edson Fachin, de relatórios da PF que apontariam possíveis irregularidades na atuação de Mendonça à frente das operações Sem Desconto e Compliance Zero. O episódio ampliou a crise dentro da Corte e colocou sob questionamento a produção e a circulação de documentos de inteligência da Polícia Federal.

Nesta terça, Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada da Costa. Na decisão, tomada após pedidos do partido Novo para afastar e prender Andrei, o ministro apontou a “superlativa gravidade e ilicitude” na produção dos relatórios divulgados por Moraes e afirmou que ele próprio e o advogado-geral da União, Jorge Messias, foram alvos da Inteligência da PF.

Mendonça também determinou que a Polícia Federal investigue os fatos e suspendeu a produção e o compartilhamento de relatórios de inteligência destinados à análise de atos praticados no exercício de determinadas funções constitucionais. A decisão sobre o afastamento de Andrei e Almada foi submetida à análise do STF, mas o julgamento acabou suspenso após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.