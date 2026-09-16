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Política

‘Está muito mais para bandido do que para juiz’, diz Zema sobre ministros do STF

O candidato também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 'tudo a ver com isso', ao se referir a crise do STF

Estadão Conteúdo

Romeu Zema
Ex-governador mineiro, Romeu Zema, durante discurso DOUG PATRÍCIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo) reagiu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (15) e afirmou que quem compõe a Corte “está muito mais para bandido do que para juiz”. A afirmação foi feita durante entrevista à Record TV na noite desta quarta-feira (16).

“O que aconteceu ontem [terça-feira] prova que nós estamos em um País totalmente disfuncional. Vamos ser claros aqui, quem está lá no Supremo hoje, que é a mais alta Corte do Brasil, está muito mais para bandido do que para juiz. Eu, como a maioria dos brasileiros, estou totalmente indignado”, afirmou. Zema também descreveu a crise na Corte como “sem precedentes”.

Em seguida, o candidato disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem “tudo a ver com isso”, ao se referir a crise do STF. “Quem é que colocou o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Quem é que colocou o Toffoli no Supremo Tribunal Federal? Foi ele”, disse.

O candidato defendeu uma mudança nas regras do Judiciário, instituindo uma idade mínima de 60 anos para ministros, exigindo reputação ilibada. Zema também defendeu o fim das decisões monocráticas. “Quem estiver no Supremo é para ser funcionário público e não pra ser milionário.”

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