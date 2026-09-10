Lula diz que ministros do STF têm de ‘pagar’ se forem ‘culpados’

O chefe do Executivo também afirmou 'estar satisfeito' que Fachin 'começou a colocar ordem na casa'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (10) que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) terão de “pagar” se forem “culpados”. O chefe do Executivo mencionou, como exemplo, os magistrados Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Lula afirmou que “todos devem ser investigados”, do contrário, o Poder Judiciário “não passa credibilidade”. O chefe do Executivo também elogiou as medidas do presidente do STF, Edson Fachin, diante da crise institucional na Corte.

“Estou satisfeito que o Fachin começou a colocar ordem na casa. Falta ainda apurar quem é o culpado de verdade. Se Alexandre de Moraes é culpado, ele tem que pagar. Se Mendonça é culpado, ele tem que pagar.”, declarou Lula em entrevista ao jornal SBT Brasil.

O petista voltou a defender que se retire o sigilo de investigações em curso que envolvam políticos e instituições públicas, como os casos do Banco Master e dos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“O juiz não pode sentar em cima do processo e ficar vazando coisas que interessam a ele, porque aí sim pode prejudicar o processo eleitoral. Ao invés de vazamento seletivo de interesse de A ou B, que se abra a janela e deixe a democracia passar”, disse.

Perguntado sobre a promoção de reforma no Judiciário, Lula disse ser necessário consultar a sociedade sobre a temática para que se costurem as mudanças. O petista, no entanto, voltou a falar sobre estabelecimento de mandato para o cargo de ministro do STF.

“As pessoas vão virando Deus e acham que podem tudo”, afirmou Lula sobre o Supremo, mas sem citar ministros.

Sobre o encontro com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Lula contou que o banqueiro o procurou para dizer que estava sendo perseguido. O chefe do Executivo relatou que disse, na ocasião, que ele seria “investigado com seriedade” e “iria pagar se estivesse errado”.