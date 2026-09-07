Lula e Flávio empatam com 41% em cenário de 2º turno, diz Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7) mostra empate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno. Os dois aparecem com 41% das intenções de voto.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento divulgado em 2 de setembro, Lula oscilou de 42% para 41%, enquanto Flávio permaneceu com 41%. Com isso, a diferença numérica de um ponto percentual registrada na pesquisa anterior deixou de existir.

Cenários de segundo turno

A Quaest testou cinco confrontos para um eventual segundo turno da eleição presidencial. Além da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o instituto simulou cenários do presidente contra Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Na pesquisa anterior, Lula aparecia numericamente à frente de todos os adversários testados. Contra Caiado, o presidente tinha 42%, ante 37% do governador de Goiás. Diante de Cury, eram 40% contra 34%. Lula registrava ainda 43% contra 36% de Renan e 44% contra 33% de Zema.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01720/2026.