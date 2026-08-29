Lula foca em educação e Flávio em segurança na estreia da propaganda eleitoral de rádio

A estreia da propaganda eleitoral no rádio mostra Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro com diferentes escolhas de conteúdo. O candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) destacou a abertura de institutos federais, universidades e o programa do Pé-de-Meia para o ensino médio na primeira parte dos 5 minutos e 31 segundos reservados a ele. Por sua vez, o candidato pelo Partido Liberal (PL) falou de crimes organizado, inflação e endividamento, nesta ordem, no primeiro momento dos 4 minutos e 20 segundos reservados.

A campanha do atual presidente, que tenta a reeleição, também utilizou o tempo do horário eleitoral para defender o fim da jornada de trabalho na escala 6×1, como um “projeto de Lula”. No ritmo de música sertaneja, é lançado o bordão: “Brasil pronto para mais”, com a repetição de um discurso sobre “cuidar das pessoas vulneráveis”. Além disso, a campanha de Lula reproduziu o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. No último momento cita: “Flávio, o pior dos Bolsonaros”.

Já a campanha de Flávio tentou se aproximar das mulheres, em busca do voto feminino. Em junho de 2026, Michelle Bolsonaro criticou o candidato do PL publicamente em um vídeo, o que gerou uma forte crise no partido. Após o conflito, os dois gravaram vídeos juntos em agosto de 2026. O candidato do PL também buscou traçar o seu perfil pessoal, ao falar da sua família, especialmente sua esposa e filhas. O ex-presidente Jair Bolsonaro é mencionado, mas longe de ser o foco.

Críticas lado a lado

Nos 4 minutos e 20 segundos de propaganda de rádio do candidato do PL não há citações diretas ao caso envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho de Lula, investigado sob a suspeita de tráfico de influência. As críticas ao atual governo focam em gargalos na segurança pública e nos preços dos alimentos, por exemplo. O lema inicial é que o atual presidente “vai mostrar cenas bonitas” e Flávio “vai mostrar o Brasil real”.

A campanha de Lula reproduziu dois áudios de Flávio Bolsonaro com menções ao pedido de dinheiro feito ao banqueiro preso Daniel Vorcaro, do Master, para financiar o filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro. O caso está sob investigação. No fim, também são citadas as investigações sobre o senador, como o caso das rachadinhas, em que ele foi denunciado em 2020 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por organização criminosa e lavagem de dinheiro. As provas da investigação foram anuladas porque os tribunais entenderam que Flávio tinha direito a foro privilegiado.

Propaganda eleitoral

Candidatos à Presidência do Brasil e à Câmara dos Deputados estreiam neste sábado (29) no horário eleitoral. A Coligação Brasil Pronto para Mais, do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é a que mais tem tempo de exibição. São 5 minutos e 31 segundos diários. A chapa é formada pelo PSB, PDT, Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) e a Federação PSOL/Rede.

O PL, do candidato Flávio Bolsonaro, terá 4 minutos e 20 segundos.

A campanha de Ronaldo Caiado (PSD) ficou com 2 minutos e 2 segundos, e o Avante, de Augusto Cury, com 35 segundos de programa.

Os demais candidatos não alcançaram as cláusulas de desempenho para ter acesso ao horário eleitoral. Suas legendas não têm o mínimo de 13 deputados, nem obtiveram pelo menos 2,5% dos votos válidos nacionais para a Câmara ou 1,5% de votos válidos nos estados.

A exibição do horário eleitoral gratuito do primeiro turno começou a ser veiculado na sexta-feira (28) nas emissoras de rádio e televisão em todo país e vai até 1° de outubro. Ao longo de 35 dias, candidatos aos cargos que estarão em disputa nas eleições deste ano terão dois blocos diários de 25 minutos para apresentar suas propostas aos eleitores.

A propaganda dos candidatos à Presidência da República e a deputado federal será exibida às terças, quintas e sábados.

*Com informações do Estadão Conteúdo