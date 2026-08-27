Lula já tirou ao menos três fotos com lobista Roberta Luchsinger, que diz “nunca ter visto”
‘O presidente Luiz Inácio Lula da silva (PT) negou nesta quinta-feira (27) conhecer a lobista Roberta Luchsinger e ter oferecido um cargo para ela em seu governo. “Não conheço essa moça, nunca vi na minha vida e nunca esteve próximo de mim”, disse Lula durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo.
A fala vem após conversas obtidas pela Polícia Federal (PF), e divulgada pela revista Veja, divulgar uma conversa em que Roberta diz que recebeu convite para participar do governo.
“Sabe, fui das poucas pessoas q o Lula chamou e perguntou: escolhe onde vc quer ficar […] Eu disse: onde eu tô. Na minha sociedade com Fábio [Lulinha] e Fernando [Bittar]”, escreveu Roberta ao empresário Gustavo Gaspar, em 2024.
Apesar da fala de Lula, fotos entre os dois, compartilhada nas redes sociais da lobista desmente a informação. No perfeito de Roberta Luchsinger, existem ao menos três fotos em que Lula aparece ao lado da amiga de Lulinha, seu filho.
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