Lula já tirou ao menos três fotos com lobista Roberta Luchsinger, que diz “nunca ter visto”

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) e divulgada pela revista Veja mostram uma conversa em que Roberta diz que recebeu convite para participar do governo

‘O presidente Luiz Inácio Lula da silva (PT) negou nesta quinta-feira (27) conhecer a lobista Roberta Luchsinger e ter oferecido um cargo para ela em seu governo. “Não conheço essa moça, nunca vi na minha vida e nunca esteve próximo de mim”, disse Lula durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo.

A fala vem após conversas obtidas pela Polícia Federal (PF), e divulgada pela revista Veja, divulgar uma conversa em que Roberta diz que recebeu convite para participar do governo.

“Sabe, fui das poucas pessoas q o Lula chamou e perguntou: escolhe onde vc quer ficar […] Eu disse: onde eu tô. Na minha sociedade com Fábio [Lulinha] e Fernando [Bittar]”, escreveu Roberta ao empresário Gustavo Gaspar, em 2024.

Apesar da fala de Lula, fotos entre os dois, compartilhada nas redes sociais da lobista desmente a informação. No perfeito de Roberta Luchsinger, existem ao menos três fotos em que Lula aparece ao lado da amiga de Lulinha, seu filho.