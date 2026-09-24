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Política

Sarney viaja a SP para exames de rotina após internação por pneumonia

O ex-presidente comunicou por meio das redes sociais que pretende retornar ao Maranhão o mais breve possível para acompanhar o fim do período eleitoral

Estadão Conteúdo

José Sarney
Sarney ficou internado por três dias Jefferson Rudy/Agência Senado

Após internação por causa de pneumonia, o ex-presidente José Sarney, 96 anos, publicou vídeo nas redes sociais anunciando que irá para São Paulo realizar check-up.

Na última semana, Sarney ficou internado por três dias para tratar um quadro de pneumonia, em São Luís, no Maranhão. Após receber alta, o ex-presidente continuou com acompanhamento ambulatorial e cuidados em domicílio. Agora, ele embarca para São Paulo para a realização de mais exames.

“O velhinho aqui tem que saber como é que a máquina está funcionando”, brinca na publicação. Na legenda, destaca que está bem e agradece as mensagens de recuperação.

Ele deseja, ainda, estar de volta ao Maranhão o mais breve possível para acompanhar o fim do período eleitoral. Sua filha, Roseana Sarney (MDB-MA), concorre ao Senado Federal e lidera as pesquisas.

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