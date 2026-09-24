Sarney viaja a SP para exames de rotina após internação por pneumonia
Após internação por causa de pneumonia, o ex-presidente José Sarney, 96 anos, publicou vídeo nas redes sociais anunciando que irá para São Paulo realizar check-up.
Na última semana, Sarney ficou internado por três dias para tratar um quadro de pneumonia, em São Luís, no Maranhão. Após receber alta, o ex-presidente continuou com acompanhamento ambulatorial e cuidados em domicílio. Agora, ele embarca para São Paulo para a realização de mais exames.
“O velhinho aqui tem que saber como é que a máquina está funcionando”, brinca na publicação. Na legenda, destaca que está bem e agradece as mensagens de recuperação.
Ele deseja, ainda, estar de volta ao Maranhão o mais breve possível para acompanhar o fim do período eleitoral. Sua filha, Roseana Sarney (MDB-MA), concorre ao Senado Federal e lidera as pesquisas.
Assuntos
continue lendo
- Uso de santinhos com imagens de Jair Bolsonaro é liberado pelo TSE Estadão Conteúdo · há 4 horas
- Zanin pede que Anatel se manifeste em até 48h sobre acesso à internet nas eleições Agência Brasil · há 4 horas
- Na volta após a Copa, Brasil enfrenta Austrália em amistoso nesta sexta-feira (25) Agência Brasil · há 5 horas
- Datafolha: Marina, Tebet, André do Prado e Derrite empatam tecnicamente ao Senado de SP Jovem Pan · há 5 horas