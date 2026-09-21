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Lula presenteia prefeito de NY com camisa do Corinthians e fala sobre 6×1

O encontro aconteceu nesta segunda-feira (21) na cidade de Nova York

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Lula e prefeito de Nova York, Zohran Mamdani
Lula e prefeito de Nova York, Zohran Mamdani Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou nesta segunda-feira (21) o prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, e, além de presentear o norte-americano com uma camisa do Corinthians, falou também sobre a escala 6×1. “Conversamos sobre a proposta de redução da jornada de trabalho que tramita no Congresso Brasileiro, para garantir o fim da escala 6×1”, disse o presidente pelas redes sociais.

Lula está nos EUA para o encontro na 81º Sessão Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) onde o Brasil será o primeiro país a discursar durante a abertura do evento na terça-feira (22).

Na conversa com Mamdani, o presidente disse ter compartilhado a experiência brasileira em políticas públicas de inclusão social.

“Recordei, ainda, a experiência das gestões do Partido dos Trabalhadores com o orçamento participativo em grandes capitais. O prefeito Mamdani, por sua vez, destacou a criação de supermercados populares em Nova York”.Lula

Os dois também falaram sobre a priorização das populações mais vulneráveis e na formulação de políticas públicas. Lula afirmou ainda que conversou com Mamdani sobre a importância de defender a democracia contra o extremismo e a desinformação no mundo todo.

“Por fim, convidei o prefeito Mamdani a visitar o Brasil, em data a ser acordada futuramente”, finalizou Lula.

Discurso na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá discursar sobre soberania nacional na 81º Sessão Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) no dia 22 de setembro, durante a abertura do evento que acontece em Nova York, nos EUA.

Em meio às tensões com os Estados Unidos, Lula também deverá defender a negociação como caminho para a solução de disputas, o respeito ao direito internacional humanitária.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no debate geral desde a 10ª sessão da Assembleia Geral em 1955. Em seu discurso, o presidente ainda deve falar sobre a importância do multilateralismo. “Uma das linhas centrais da política externa brasileira, em um cenário marcado pela multiplicação de conflitos internacionais”, diz em documento compartilhado pelo governo.

A sessão será presidida pelo ministro das Relações Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman e deve acontecer dos dias 22 a 26 e 28 de setembro.

Além de Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, permanecerá em Nova York durante toda a semana e participará de uma série de reuniões e encontros ministeriais.

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