JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h00
Política

Marina e Derrite empatam na liderança para o Senado por SP, diz Quaest

Pesquisa mostrou que a ex-ministra e o deputado federal oscilaram dois pontos percentuais para 14%

Jovem Pan

Marina Silva e Guilherme Derrite
Marina Silva aparece à frente na disputa pela segunda cadeira do Senado, enquanto Derrite na corrida pelo primeiro assento Marcelo Camargo/Agência Brasil/Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostrou a ex-ministra Marina Silva (Rede) e o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) empatados na liderança da disputa ao Senado por São Paulo, com 14% das intenções de voto. Na sequência aparece a ex-ministra Simone Tebet (PSB) com 12%.

Ante a rodada anterior, de 25 de agosto, Marina e Derrite oscilaram ambos dois pontos percentuais.

Em razão da margem de erro de dois pontos percentuais, Marina, Derrite e Tebet empatam tecnicamente na combinação total de votos. Ou seja, no cenário, a pesquisa considera as menções aos candidatos para a primeira e segunda cadeira da Casa Alta em disputa.

Nessa projeção, a configuração é a seguinte:

  • Marina Silva (Rede): 14%;
  • Guilherme Derrite (PP): 14%;
  • Simone Tebet (PSB): 12%;
  • André do Prado (PL): 7%;
  • Ricardo Salles (Novo): 3%;
  • Geraldo Rufino (Podemos): 1%;
  • Soninha Francine (Cidadania): 1%;
  • Maíra de Souza (UP): 1% (era 1%)
  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%;
  • Guto Schiavetto (Missão): 1%.

Os candidatos Márcio Alves (UP), William Teixeira (Agir), Weller Gonçalves (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO) e Petter Maahs (PCB) não pontuaram. São 19% os que disseram votar em branco, em nulo ou que não votarão. Os indecisos são 26%.

Para a primeira vaga ao Senado por SP, segundo a Quaest, a configuração é:

  • Guilherme Derrite (PP): 20%;
  • Marina Silva (Rede): 17%;
  • Simone Tebet (PSB): 15%;
  • André do Prado (PL): 6%;
  • Ricardo Salles (Novo): 2%;
  • Geraldo Rufino (Podemos): 1%;
  • Soninha Francine (Cidadania): 1%;
  • Guto Schiavetto (Missão): 1%;
  • Maíra de Souza (UP): 1%;
  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%.

Márcio Alves, William Teixeira, Weller Gonçalves, Petter Maahs e Ednelson Cesaretti não pontuaram.

Para a segunda cadeira, o cenário é:

  • Marina Silva (Rede): 11%;
  • Guilherme Derrite (PP): 7%;
  • Simone Tebet (PSB): 9%;
  • André do Prado (PL): 7%;
  • Ricardo Salles (Novo): 4%;
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%;
  • Soninha Francine (Cidadania): 1%;
  • Maíra de Souza (UP): 1%;
  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%;
  • Márcio Alves (UP): 1%;
  • Guto Schiavetto (Missão): 1%;

William Teixeira, Weller Gonçalves, Ednelson Cesaretti e Petter Maahs não pontuaram.

De 4 a 7 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2 de setembro com o número SP-00959/2026.

Assuntos

continue lendo

Prismada Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad Política Quaest: Tarcísio tem 42%; Haddad, 27% em 1º turno ao governo de SP Pesquisa mostrou que o atual chefe do Executivo paulista oscilou dois pontos percentuais ante a última rodada
  1. Toffoli rejeita pedido de anulação da condenação de Bolsonaro Jovem Pan · há 17 minutos
  2. AGU pede a Fachin suspensão de decisão que afastou Andrei da PF Jovem Pan · há 41 minutos
  3. Fachin diz que Judiciário está ‘à altura dos desafios atuais’ Estadão Conteúdo · há 1 hora
  4. Paes lidera disputa ao governo do RJ com 39%, diz Quaest Estadão Conteúdo · há 1 hora