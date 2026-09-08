Marina e Derrite empatam na liderança para o Senado por SP, diz Quaest
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostrou a ex-ministra Marina Silva (Rede) e o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) empatados na liderança da disputa ao Senado por São Paulo, com 14% das intenções de voto. Na sequência aparece a ex-ministra Simone Tebet (PSB) com 12%.
Ante a rodada anterior, de 25 de agosto, Marina e Derrite oscilaram ambos dois pontos percentuais.
Em razão da margem de erro de dois pontos percentuais, Marina, Derrite e Tebet empatam tecnicamente na combinação total de votos. Ou seja, no cenário, a pesquisa considera as menções aos candidatos para a primeira e segunda cadeira da Casa Alta em disputa.
Nessa projeção, a configuração é a seguinte:
- Marina Silva (Rede): 14%;
- Guilherme Derrite (PP): 14%;
- Simone Tebet (PSB): 12%;
- André do Prado (PL): 7%;
- Ricardo Salles (Novo): 3%;
- Geraldo Rufino (Podemos): 1%;
- Soninha Francine (Cidadania): 1%;
- Maíra de Souza (UP): 1% (era 1%)
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%;
- Guto Schiavetto (Missão): 1%.
Os candidatos Márcio Alves (UP), William Teixeira (Agir), Weller Gonçalves (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO) e Petter Maahs (PCB) não pontuaram. São 19% os que disseram votar em branco, em nulo ou que não votarão. Os indecisos são 26%.
Para a primeira vaga ao Senado por SP, segundo a Quaest, a configuração é:
- Guilherme Derrite (PP): 20%;
- Marina Silva (Rede): 17%;
- Simone Tebet (PSB): 15%;
- André do Prado (PL): 6%;
- Ricardo Salles (Novo): 2%;
- Geraldo Rufino (Podemos): 1%;
- Soninha Francine (Cidadania): 1%;
- Guto Schiavetto (Missão): 1%;
- Maíra de Souza (UP): 1%;
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%.
Márcio Alves, William Teixeira, Weller Gonçalves, Petter Maahs e Ednelson Cesaretti não pontuaram.
Para a segunda cadeira, o cenário é:
- Marina Silva (Rede): 11%;
- Guilherme Derrite (PP): 7%;
- Simone Tebet (PSB): 9%;
- André do Prado (PL): 7%;
- Ricardo Salles (Novo): 4%;
- Geraldo Rufino (Podemos): 2%;
- Soninha Francine (Cidadania): 1%;
- Maíra de Souza (UP): 1%;
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%;
- Márcio Alves (UP): 1%;
- Guto Schiavetto (Missão): 1%;
William Teixeira, Weller Gonçalves, Ednelson Cesaretti e Petter Maahs não pontuaram.
De 4 a 7 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2 de setembro com o número SP-00959/2026.
Assuntos
continue lendo
- Toffoli rejeita pedido de anulação da condenação de Bolsonaro Jovem Pan · há 17 minutos
- AGU pede a Fachin suspensão de decisão que afastou Andrei da PF Jovem Pan · há 41 minutos
- Fachin diz que Judiciário está ‘à altura dos desafios atuais’ Estadão Conteúdo · há 1 hora
- Paes lidera disputa ao governo do RJ com 39%, diz Quaest Estadão Conteúdo · há 1 hora