Médico na linha de frente da pandemia, Fernando Máximo disputa o Senado por Rondônia

Médico cirurgião, perito da Polícia Civil e ex-secretário estadual de Saúde, Fernando Rodrigues Máximo é a aposta do Partido Liberal (PL) para disputar uma cadeira no Senado por Rondônia nas eleições de 2026. Com uma projeção pública consolidada na gestão da crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19, ele fez sua estreia na política partidária em 2022 como o deputado federal mais votado do estado com mais de 85 mil votos.

Natural de Ceres (GO), Máximo mudou-se para a Região Norte ainda jovem para cursar Medicina na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Em Porto Velho, construiu carreira como cirurgião geral, professor voluntário da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e preceptor de residência médica. Sua trajetória profissional também inclui a atuação como médico legista da Polícia Civil e o engajamento em mutirões de saúde voltados à população de baixa renda.

Protagonismo no combate à covid-19 em Rondônia

A virada de chave em projeção pública de Fernando Máximo ocorreu em 2019, quando assumiu a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau) a convite do governador Marcos Rocha. No comando da pasta, promoveu mutirões de cirurgias para reduzir filas do SUS e acabou se tornando o rosto da gestão estadual durante o enfrentamento da covid-19.

À frente da estratégia sanitária, coordenou testes em massa pelo programa “Mapeia Rondônia”, articulou a criação de leitos de UTI e participou da incorporação do Hospital Regina Pacis à rede pública do estado. Sua participação diária em transmissões ao vivo e coletivas durante a pandemia alavancou sua popularidade, abrindo caminho direto para as urnas em 2022.

Atuação na Câmara dos Deputados

Eleito para a Câmara Federal pelo PL, Máximo manteve o foco legislativo pautado pela área da saúde, segurança pública e pautas sociais. No Congresso, assumiu postos como titular da Comissão de Saúde e integra frentes parlamentares ligadas às medicina, direitos das pessoas com deficiência e pautas conservadoras.

Entre suas propostas apresentadas no mandato estão projetos voltados à inclusão, como o que prevê o ensino sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) na formação de professores e a garantia de atendimento prioritário a cuidadores de pessoas com deficiência. Alinhado à bancada direitista, também se posicionou em temas de segurança pública e defesa de pautas institucionais de seu partido.